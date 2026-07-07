Bắc Ninh nằm trong nhóm 9 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, kinh tế Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026 khi duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều biến động.

Kết quả này không chỉ phản ánh sức chống chịu của nền kinh tế địa phương mà còn cho thấy hiệu quả từ các giải pháp điều hành, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội.

Theo số liệu ước tính, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Bắc Ninh trong quý 1/2026 tăng 9,82% so với cùng kỳ năm trước. Sang quý 2, tốc độ tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, ước đạt 11,14%. Tính chung 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh tăng khoảng 10,56%.

Với kết quả này, Bắc Ninh đứng thứ 6 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế và nằm trong nhóm 9 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có sức bật mạnh của nền kinh tế Việt Nam.

Đóng góp lớn nhất vào kết quả tăng trưởng vẫn là khu vực công nghiệp-xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm, khu vực này tăng 12,55%, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Riêng ngành công nghiệp tăng 12,73%, cho thấy hoạt động sản xuất đang phục hồi mạnh mẽ và tiếp tục mở rộng quy mô. Trong khi đó, lĩnh vực xây dựng tăng 8,78%, phản ánh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, phát triển hạ tầng và xây dựng đô thị được duy trì tích cực.

Đặc biệt, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong cơ cấu kinh tế của Bắc Ninh. Sự phát triển ổn định của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao giá trị xuất khẩu và đóng góp lớn cho ngân sách địa phương. Đây cũng là nền tảng để Bắc Ninh tiếp tục giữ vững vị thế là trung tâm công nghiệp điện tử và công nghệ cao của cả nước.

Bên cạnh công nghiệp, khu vực dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với mức tăng 8,18%. Sự phát triển của các ngành thương mại, vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ, khu vực dịch vụ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng đời sống.

Ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, mặc dù chỉ tăng khoảng 0,4% nhưng vẫn duy trì được sự ổn định. Đây là kết quả tích cực trong điều kiện sản xuất nông nghiệp còn chịu tác động của thời tiết và thị trường. Việc giữ vững tăng trưởng ở khu vực này góp phần đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống người dân nông thôn và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững.

Cùng với đó, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,14%, tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Mức tăng này phản ánh hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, tạo thêm nguồn lực cho ngân sách và các hoạt động đầu tư phát triển.

Theo đánh giá, kết quả tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm là minh chứng cho hiệu quả của các giải pháp điều hành kinh tế được tỉnh triển khai đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt. Trong thời gian qua, Bắc Ninh đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tạo điều kiện thuận lợi để các dự án trọng điểm sớm đi vào hoạt động.

Song song với việc phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống, tỉnh cũng chú trọng khai thác những động lực phát triển mới, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, bền vững. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng cao trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn gặp không ít khó khăn.

Về quy mô nền kinh tế, GRDP theo giá hiện hành của Bắc Ninh trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 273.410 tỷ đồng, tương đương 46% kế hoạch cả năm. Kết quả này tạo nền tảng thuận lợi để tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong năm 2026, đồng thời củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư vào môi trường phát triển của địa phương.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, cơ cấu kinh tế của Bắc Ninh cũng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Khu vực công nghiệp-xây dựng vẫn giữ vai trò chủ lực khi chiếm khoảng 70,1% GRDP toàn tỉnh. Khu vực dịch vụ chiếm 20,3% và ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ hoạt động sản xuất. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 6,9%, còn thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 2,7%.

Những con số trên cho thấy nền kinh tế Bắc Ninh đang phát triển theo đúng định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời vẫn duy trì sự cân đối giữa các khu vực kinh tế. Việc cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực sẽ tạo tiền đề quan trọng để địa phương nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nổi bật của cả nước. Đà tăng trưởng cao cùng những nền tảng tích cực về sản xuất, đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ là động lực để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao vị thế trong giai đoạn phát triển mới./.

Tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP Với tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh lên tới 46,3%, đây là con số ấn tượng nhất cả nước, khẳng định vai trò trụ cột của công nghệ và kinh tế số đối với mô hình tăng trưởng mới của tỉnh.