Thương vụ khổng lồ với tham vọng định hình lại ngành truyền hình Anh

Tập đoàn truyền thông Sky (thuộc sở hữu của tập đoàn Comcast, Mỹ) đã đồng ý mua lại các kênh phát sóng và dịch vụ truyền hình trực tuyến của hãng truyền thông ITV (Anh) với giá 1,6 tỷ bảng Anh (khoảng 2,13 tỷ USD).

Thương vụ sáp nhập lịch sử này được kỳ vọng sẽ tạo ra một "ông lớn" nội địa cho ngành truyền hình Anh, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ toàn cầu như YouTube, Netflix, Amazon và Disney.

Sau khi bán đi mảng phát sóng, ITV sẽ chuyển hướng hoạt động thuần túy thành một nhà sản xuất nội dung độc lập (ITV Studios). Đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm sản xuất các chương trình ăn khách cho liên minh ITV-Sky mới, đồng thời cung cấp nội dung cho những đài truyền hình và nền tảng phát trực tuyến khác trên toàn cầu.

Thực thể mới sáp nhập cam kết sẽ chi ít nhất 2,1 tỷ bảng Anh (khoảng 2,79 tỷ USD) để mua nội dung từ ITV Studios trong giai đoạn 2028-2032. Về mặt tài chính, ITV sẽ nhận về 1,2 tỷ bảng Anh (khoảng 1,6 tỷ USD) tiền mặt và dự kiến dùng khoảng 950 triệu bảng Anh để chi trả cho các cổ đông.

Việc hợp nhất giữa nhà đài thương mại miễn phí lớn nhất nước Anh và hãng truyền hình trả tiền hàng đầu Sky là điều chưa từng có tiền lệ.

Giám đốc điều hành (CEO) của ITV, bà Carolyn McCall, cho biết sự trỗi dậy của các nền tảng phát trực tuyến của Mỹ đang bóp nghẹt thị phần quảng cáo và người xem. Do đó, cái bắt tay này là cần thiết để củng cố nguồn vốn đầu tư cho nội dung truyền hình Anh quốc.

CEO của Sky, bà Dana Strong cũng nhận định đây là bước ngoặt mang tính định hình lại ngành phát thanh truyền hình của nước Anh.

Nhưng dù có tính logic thương mại rõ ràng, thương vụ này được dự báo sẽ phải đối mặt với quá trình rà soát chống độc quyền gắt gao kéo dài. Giới phân tích ước tính thực thể mới sau sáp nhập sẽ chiếm tới 70% thị phần quảng cáo truyền hình truyền thống tại Anh.

Bộ trưởng Văn hóa Anh Lisa Nandy-người vừa cảnh báo can thiệp vào siêu thương vụ sáp nhập giữa Paramount và Warner Bros Discovery được dự báo cũng sẽ giám sát chặt chẽ thương vụ này.

Vấn đề độc lập thông tin cũng sẽ là trọng tâm thẩm định của giới hữu trách. Sky hiện sở hữu kênh tin tức 24/7 Sky News, trong khi các bản tin quốc gia của ITV do hãng tin ITN sản xuất.

Để xoa dịu các lo ngại độc quyền, Sky có thể phải từ bỏ một số hợp đồng bán quảng cáo cho bên thứ ba, ví dụ như kênh Channel 5 thuộc sở hữu của Paramount.

Bà Strong cũng cam kết sẽ bảo vệ tính độc lập của Sky News ít nhất là đến sau năm 2029, đồng thời khẳng định hai ban biên tập tin tức của Sky News và ITV News vẫn sẽ hoạt động tách biệt. Theo thỏa thuận, ITV sẽ giữ lại 20% cổ phần tại ITN, trong khi 20% cổ phần khác sẽ được chuyển giao cho Sky.

Quyết định hợp nhất được đưa ra trong bối cảnh truyền hình truyền thống đang rơi vào tình trạng suy thoái mang tính cấu trúc. Khán giả, đặc biệt là nhóm trẻ từ 16 tuổi đến 24 tuổi, đang rời bỏ màn ảnh nhỏ để chuyển sang các dịch vụ phát trực tuyến và nội dung kỹ thuật số./.

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