Bệnh viện Sản-Nhi Sóc Trăng bị mạo danh tài khoản Facebook để lừa quyên góp

Ngày 7/7, Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng (phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo khẩn cấp về việc xuất hiện trang Facebook mạo danh bệnh viện nhằm lừa đảo.

Trang này đã lợi dụng câu chuyện thương tâm của một thiếu niên để kêu gọi quyên góp từ thiện trái phép.

Theo thông tin từ bệnh viện, từ đầu tháng 7/2026, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một tài khoản mang tên “Bệnh viện Sóc Trăng.”

Nhằm tạo sự nhầm lẫn cho công chúng, tài khoản này đã sao chép và sử dụng trái phép logo, hình ảnh, địa chỉ cùng các thông tin của Bệnh viện Sản-Nhi Sóc Trăng; đồng thời thường xuyên đăng tải lại các nội dung từ trang chính thức của bệnh viện.

Đáng chú ý, tài khoản giả mạo này đang liên tục đăng tải các bài viết kêu gọi quyên góp, vận động hỗ trợ tài chính cho một trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trước sự việc, Bệnh viện Sản-Nhi Sóc Trăng khẳng định đây là tài khoản giả mạo. Mọi thông tin và lời kêu gọi vận động từ tài khoản trên hoàn toàn không xuất phát từ bệnh viện.

Được biết, nhân vật bị lợi dụng hình ảnh và câu chuyện để kêu gọi từ thiện là em Nguyễn Hữu Chính (16 tuổi, trú tại ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ). Câu chuyện xả thân cứu mẹ nuôi và bị bỏng nặng của em từng gây xúc động mạnh và được nhiều báo chí đăng tải.

Hiện tại, sau nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, Chính đã có thể tự đi lại, cầm nắm đồ vật và phụ giúp gia đình. Dù việc phát âm vẫn còn khó khăn do di chứng của những vết bỏng, em vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ và nuôi ước mơ trở lại trường học.

Sắp tới, em sẽ tiếp tục được phẫu thuật phần mũi để hỗ trợ hô hấp, cải thiện thẩm mỹ và chuẩn bị cho việc đi học lại.

Việc một số đối tượng xấu lợi dụng hình ảnh và câu chuyện của em Nguyễn Hữu Chính để kêu gọi quyên góp từ thiện trái phép đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Sản-Nhi Sóc Trăng; đồng thời làm tổn thương đến gia đình em. Hành vi này cũng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, trục lợi từ lòng tốt của cộng đồng.

Trước vụ việc, Bệnh viện Sản-Nhi Sóc Trăng đề nghị bệnh nhân, thân nhân người bệnh cùng cộng đồng cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội. Bệnh viện khuyến cáo người dân không theo dõi, chia sẻ hay chuyển tiền ủng hộ cho bất kỳ lời kêu gọi nào xuất phát từ tài khoản giả mạo nêu trên.

Hiện nay, Bệnh viện Sản-Nhi Sóc Trăng chỉ có 1 kênh thông tin cộng đồng (Fanpage) chính thức và duy nhất tại địa chỉ facebook.com/BenhVienSanNhiSocTrang, với tên gọi “Bệnh viện Sản-Nhi Sóc Trăng.”

Đơn vị hiện đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tiến hành xác minh và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật./.

Cảnh giác website hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo lừa đảo, bán vé bay rẻ Vietnam Airlines đang chủ động triển khai các giải pháp công nghệ và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng thương hiệu hàng không để lừa đảo khách hàng.

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