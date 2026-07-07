Triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng trong mùa World Cup 2026

Ngay trong thời điểm World Cup 2026 đang diễn ra sôi nổi, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt xóa thành công hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 3.500 tỷ đồng, 85 đối tượng đã bị khởi tố.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động rà soát, phát hiện các đường dây hoạt động tinh vi.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều người khác có biểu hiện tổ chức cá độ bóng đá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô rộng, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xoá.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt xóa thành công 2 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô đặc biệt lớn. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Sau thời gian khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 29/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương khác đồng loạt phá án, triệu tập các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng gồm: Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát cùng các đối tượng khác khai nhận đã nhận các tài khoản cá độ cấp Master từ các đối tượng ở Campuchia, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp Agent và Member để giao cho các con bạc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác tham gia cá độ thông qua trang web Bong88.com

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây ước tính hơn 3.500 tỷ đồng. Quy mô hoạt động đặc biệt lớn, có sự phân cấp, điều hành chặt chẽ và mở rộng trên nhiều địa phương. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 150 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.

Đối tượng Huỳnh Lê Thanh Long - cầm đầu đường dây. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 85 đối tượng thuộc hai đường dây. Trong đó, 21 đối tượng bị khởi tố về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và 64 đối tượng về hành vi "Đánh bạc". Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng còn lại.

Việc triệt phá thành công hai đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn ngay trong thời gian diễn ra World Cup 2026 khẳng định quyết tâm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng các sự kiện thể thao quốc tế để tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, kể cả trên không gian mạng. Mọi hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc tiếp tay cho hoạt động cá độ đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người dân khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phục vụ công tác đấu tranh, xử lý./.