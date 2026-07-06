Vụ dự án tại sân bay Nha Trang: Hai cựu Thiếu tướng được hưởng án treo

Chiều 6/7, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan Tập đoàn Phúc Sơn.

Về diễn biến vụ án, quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng; trong đó gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài sổ sách nhằm sử dụng cá nhân.

Tuyên án phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, các tội danh, mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với các bị cáo là đúng pháp luật, có căn cứ.

Sau khi xem xét các nội dung, tình tiết tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng, có căn cứ để xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Duy Cường (cựu Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sỹ quan không quân) và Hoàng Viết Quang (cựu Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến-Bộ Quốc phòng).

Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo này vì họ có các tình tiết giảm nhẹ mới như khắc phục thêm hậu quả vụ án; có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức khi đã nhận tội; được nhiều cơ quan, đơn vị có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang về tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai,” nhưng cho 2 bị cáo được hưởng án treo.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn), Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ. Tuy nhiên, bị cáo Hằng đã tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải thông qua việc sử dụng 6 bất động sản, vàng và tài sản khác để bồi thường khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo còn tác động gia đình nộp 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Ngoài ra, có 38 người bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Đây là cơ sở để Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt, tuyên mức án bị cáo Hằng 5 năm 6 tháng tù.

Đối với bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 8 năm 6 tháng tù là có căn cứ. Bị cáo đã tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; chấp nhận dùng tài sản bị kê biên để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo này cũng đã tác động đến gia đình nộp hơn 46 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có; được 38 người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Xác định có tình tiết giảm nhẹ mới, Tòa phúc thẩm xem xét giảm án cho bị cáo Định, tuyên phạt mức án 6 năm 6 tháng tù.

Tòa không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và hơn 300 bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm 11 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Kiến nghị tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý

Về phần dân sự, tại phiên phúc thẩm có tới hơn 300 nhà đầu tư kháng cáo vì cho rằng họ không phải là bị hại. Những người này đề nghị được xác định là bên thứ ba ngay tình, muốn dự án tiếp tục thực hiện để nhận đất thay vì nhận tiền bồi thường; đồng thời đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét lại tội danh đối với các bị cáo; đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu; đề nghị trả hồ sơ để mở "cuộc điều tra toàn diện" để xác định dòng tiền mà Tập đoàn Phúc Sơn nhận từ các khách hàng.

Qua xem xét cho thấy, toàn bộ vụ án đã được cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành đúng trình tự, đúng quy định và phù hợp tình tiết, nội dung vụ án. Tòa không chấp nhận các kháng cáo của hơn 300 người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đối với kháng cáo của người bị hại đề nghị được nhận đất tại dự án sân bay Nha Trang, Hội đồng xét xử nhận thấy, dự án này chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Việc bị cáo Hậu tự ý phân lô, bán nền là hành vi lừa đảo. Do đó, yêu cầu nhận đất của các bị hại là không có cơ sở pháp lý để chấp nhận. Các bị hại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng tiền.

Về số tiền chiếm đoạt, Tòa phúc thẩm xác định bị cáo Hậu đã chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền là hơn 7.000 tỷ đồng. Bị cáo Hậu phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền này. Tòa ghi nhận bị cáo Hậu đã bồi thường được một phần thông qua Công ty Phúc Sơn và các khoản tiền nộp khắc phục hậu quả khác.

Tòa xác định, việc tuyên phạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Thị Hằng là có căn cứ, đúng quy định pháp luật và phù hợp tình tiết, nội dung vụ án; mức án đối với các bị cáo là có cơ sở, đúng quy định.Các bị cáo này có mục đích chiếm đoạt tiền của những người bị hại trước khi ký hợp đồng. Các khách hàng đã ký hợp đồng trực tiếp với bị cáo Hậu là người bị hại chứ không phải là nhà đầu tư hay bên thứ ba ngay tình.

Đối với Tập đoàn Phúc Sơn, đây là bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bởi bị cáo Hậu đã thông qua công ty này để thực hiện hành vi phạm tội. Mọi hoạt động của Phúc Sơn đều do Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo.

Ngoài nội dung về hình sự và dân sự, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Trung ương kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý về sử dụng đất sân bay Nha Trang vào mục đích phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để cho phép dự án tiếp tục được triển khai, thực hiện bảo đảm lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và người bị hại./.

Tuyên án phúc thẩm vụ sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang vào ngày 6/7 Sau phần tranh luận và lời nói sau cùng của các bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ) quyết định nghị án và tuyên án vào ngày 6/7.