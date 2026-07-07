VIB Up: Đăng ký một lần, giảm lãi trọn đời khoản vay

Mua nhà là một trong những quyết định tài chính lớn nhất của đời người. Với khoản vay kéo dài 15-25 năm, nhiều người thường chỉ chú ý đến số tiền trả góp hàng tháng mà quên rằng chỉ cần giảm vài chục điểm cơ bản lãi suất, số tiền tiết kiệm được trong suốt thời gian vay có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đó cũng là lý do gói hỗ trợ lãi suất vay thuộc bộ giải pháp tài chính VIB Up của Ngân hàng Quốc tế (VIB) đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng có nhu cầu vay mua nhà. Thay vì chỉ hưởng ưu đãi trong một vài tháng hoặc năm đầu, khách hàng có thể đăng ký gói VIB Up một lần duy nhất để được giảm lãi suất trong suốt thời gian vay, với tổng số tiền lãi được giảm lên tới 350 triệu đồng. Đây cũng là chính sách hỗ trợ lãi suất thiết thực từ VIB nhằm giúp khách hàng tối ưu chi phí đối với khoản vay mua nhà dài hạn.

Một lần đăng ký, hưởng ưu đãi suốt vòng đời khoản vay

Khác với nhiều chương trình ưu đãi lãi suất ngắn hạn trên thị trường, gói hỗ trợ lãi suất vay của VIB Up được thiết kế để đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình vay vốn. Theo đó, khách hàng đăng ký VIB Up sẽ được hưởng ưu đãi giảm lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn có tài sản bảo đảm là bất động sản.

Tùy theo nhu cầu và quy mô khoản vay, khách hàng có thể lựa chọn một trong ba cấp độ hội viên:

Ưu đãi giảm lãi suất được áp dụng xuyên suốt thời gian vay theo điều kiện chương trình. Ngoài ra, khách hàng được tặng thẻ tín dụng Max Card và hoàn phí gói Max Card, hoàn lãi vay mỗi tháng khi duy trì số dư tài khoản thanh toán tại VIB. Đối với khách hàng lựa chọn gói Pro hoặc Elite, VIB còn tặng thêm quyền lợi trải nghiệm Ngân hàng ưu tiên Priority cùng 4 lượt sử dụng phòng chờ sân bay, Fast Track miễn phí.

Tiết kiệm đến 350 triệu đồng tiền lãi cho khoản vay mua nhà

Theo cơ chế của VIB Up, giả sử khách hàng tham gia gói Elite với phí đăng ký 19,5 triệu đồng đóng 1 lần duy nhất lúc đầu, khách hàng sẽ được giảm lãi suất 0,4%/năm cho khoản vay bất động sản có dư nợ tối đa 5 tỷ đồng trong suốt thời gian vay. Như vậy, có thể ước tính lợi ích mà khách hàng nhận được khi vay:

Số liệu mang tính minh họa, được tính toán trên cơ sở mức giảm lãi suất 0,4%/năm áp dụng trong suốt thời gian vay. Giá trị thực tế phụ thuộc vào dư nợ, thời hạn vay, phương thức trả nợ và điều kiện áp dụng của chương trình từng thời kỳ.

Như vậy, so với chi phí đăng ký ban đầu, số tiền giảm lãi vay mà khách hàng nhận được trong suốt vòng đời khoản vay có thể cao gấp 4 đến 18 lần, tùy thuộc vào dư nợ và thời gian vay.

Ví dụ, chị Lan vay mua căn hộ với khoản vay 5 tỷ đồng trong thời hạn 30 năm. Khi đăng ký gói Elite, lãi suất khoản vay được giảm 0,4%/năm trên dư nợ đủ điều kiện. Ngay trong năm đầu tiên, khi dư nợ còn ở mức cao, số tiền lãi vay được giảm khoảng 20 triệu đồng, tương đương toàn bộ chi phí đăng ký gói ban đầu.

Trong những năm tiếp theo, quyền lợi giảm lãi vẫn tiếp tục được áp dụng. Tổng số tiền lãi được giảm trong toàn bộ thời gian vay có thể đạt hàng trăm triệu đồng tùy theo dư nợ thực tế và thời gian vay.

Đối với các khoản vay mua nhà phổ biến hiện nay, quy mô khoản vay từ 2-5 tỷ đồng không còn hiếm gặp tại các thành phố lớn. Khi thời gian vay kéo dài 20-30 năm, mức giảm lãi suất từ 0,2-0,4%/năm có thể tạo ra chênh lệch đáng kể về tổng chi phí tài chính. Đây chính là điểm khác biệt của gói hỗ trợ lãi suất vay VIB Up: thay vì ưu đãi ngắn hạn, khách hàng được hưởng mức giảm lãi suất trong suốt thời gian vay, giúp tối ưu chi phí sở hữu nhà.

VIB Up và xu hướng ngân hàng chọn gói hội viên

Trên thế giới, mô hình “ngân hàng chọn gói hội viên” đang ngày càng phổ biến khi khách hàng không còn muốn sử dụng một bộ sản phẩm tài chính giống nhau, mà mong muốn được lựa chọn những quyền lợi phù hợp với nhu cầu riêng của mình.

VIB Up được phát triển theo định hướng đó. Thay vì chỉ cung cấp các sản phẩm ngân hàng truyền thống, VIB mang đến các gói hội viên để khách hàng chủ động lựa chọn những quyền lợi phù hợp với từng giai đoạn tài chính.

Người đang vay mua nhà có thể tận dụng gói hỗ trợ lãi suất vay để giảm chi phí vốn trong dài hạn. Người có dòng tiền nhàn rỗi có thể lựa chọn các gói gia tăng lợi tức tiền gửi. Trong khi đó, khách hàng thường xuyên chi tiêu có thể đăng ký gói hội viên thẻ tín dụng Max Card với ưu đãi hoàn tiền lên tới 10,8 triệu đồng mỗi năm. Điểm khác biệt của mô hình này nằm ở việc khách hàng có thêm quyền lựa chọn và chỉ chi trả cho những đặc quyền thực sự phù hợp với nhu cầu của mình.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng tiếp tục thúc đẩy các giải pháp giúp tối ưu chi phí vay và hỗ trợ khách hàng sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn, VIB Up là một lựa chọn bổ sung giúp khách hàng chủ động giảm chi phí lãi vay trong dài hạn thay vì chỉ tập trung vào ưu đãi trong giai đoạn đầu của khoản vay.

Đối với một khoản vay mua nhà kéo dài nhiều năm, việc giảm lãi suất không chỉ tạo ra tác động trong từng kỳ trả nợ, mà còn có thể mang lại giá trị tích lũy đáng kể trong toàn bộ vòng đời khoản vay. Với gói hỗ trợ lãi suất vay VIB Up, khách hàng có thể giảm tổng chi phí lãi vay lên đến hàng trăm triệu đồng, qua đó có thêm dư địa để cân đối dòng tiền và hoạch định cho các mục tiêu tài chính khác.

Các giải pháp tài chính theo mô hình gói hội viên như VIB Up cũng phản ánh sự dịch chuyển trong cách tiếp cận dịch vụ ngân hàng: từ từng sản phẩm tài chính riêng lẻ sang các giải pháp linh hoạt hơn, giúp khách hàng có thêm lựa chọn đối với các quyết định tài chính quan trọng trong từng giai đoạn cuộc sống./.

Sinh lời kép: Xu hướng tài chính làm thay đổi người Việt quản lý tiền cá nhân Khám phá xu hướng sinh lời kép qua Bộ đôi sinh lời VIB giúp quản lý dòng tiền hiệu quả, tận dụng lợi ích tối đa từ chi tiêu và tiết kiệm.