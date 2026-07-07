Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn phát huy vai trò “lá chắn” an ninh năng lượng

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông làm gia tăng nguy cơ đứt gãy nguồn cung dầu khí toàn cầu, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), trong hệ sinh thái Petrovietnam đã phát huy vai trò là một điểm tựa quan trọng giúp Việt Nam chủ động hơn trong bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Ông Đào Nhật Đình, chuyên gia về năng lượng và môi trường đánh giá những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông có tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng thế giới, bởi đây là khu vực cung cấp phần lớn nguồn dầu thô toàn cầu. Khi các tuyến vận tải chiến lược đứng trước nguy cơ bị gián đoạn, giá dầu và nguồn cung năng lượng thường biến động mạnh, kéo theo những hệ lụy đối với nền kinh tế các nước nhập khẩu năng lượng.

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam sở hữu các cơ sở lọc hóa dầu quy mô lớn như Nghi Sơn đã tạo ra một “vùng đệm” quan trọng giúp giảm thiểu tác động từ các cú sốc bên ngoài. Theo ông Đào Nhật Đình, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn không chỉ đóng góp tỷ trọng lớn trong nguồn cung xăng dầu nội địa mà còn giúp Việt Nam nâng cao khả năng chủ động trong bảo đảm nhu cầu năng lượng thiết yếu.

Theo vị chuyên gia này, trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh, việc bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định và duy trì hoạt động sản xuất liên tục của các nhà máy lọc dầu trong nước có ý nghĩa rất lớn, góp phần ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát và bảo đảm hoạt động của nền kinh tế.

Không chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp nhiên liệu quan trọng cho thị trường nội địa, NSRP còn cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt trước các biến động của thị trường quốc tế. Đánh giá về việc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì vận hành ổn định trong giai đoạn nguồn cung dầu thô gặp nhiều thách thức, ông Đào Nhật Đình cho rằng đây là thành công đáng ghi nhận.

Theo ông, cơ cấu dầu thô đầu vào của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn được thiết kế với những yêu cầu kỹ thuật đặc thù, do đó việc thay đổi nguồn nguyên liệu không phải là nhiệm vụ đơn giản. Tuy nhiên, trong bối cảnh một số nguồn cung truyền thống bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị, doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm các nguồn dầu thô thay thế phù hợp để bảo đảm hoạt động liên tục.

“Việc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vừa duy trì hoạt động sản xuất liên tục, vừa tìm kiếm được thêm các nguồn dầu thô bổ sung là nỗ lực rất lớn. Đây là quá trình không hề đơn giản bởi không phải loại dầu thô nào cũng phù hợp với cấu hình công nghệ của nhà máy. Có thể thấy, chính trong những thời điểm khó khăn, sự chủ động và linh hoạt của doanh nghiệp càng được thể hiện rõ nét,” ông Đào Nhật Đình nhấn mạnh.

Chuyên gia năng lượng, môi trường Đào Nhật Đình cho rằng, việc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì vận hành ổn định, mở rộng nguồn dầu thô đầu vào đã góp phần giảm thiểu tác động từ bên ngoài đối với thị trường xăng dầu trong nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thực tế, NSRP đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm ứng phó với các rủi ro từ bên ngoài. Ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc NSRP cho biết trước những diễn biến căng thẳng gần đây tại Trung Đông, công ty đang theo dõi sát tình hình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác liên quan để chủ động ứng phó.

Theo ông Kazutaka Yamato, NSRP hiện duy trì chiến lược đa dạng hóa nguồn cung dầu thô và bảo đảm sản lượng nhập khẩu cần thiết để duy trì vận hành liên tục.

“Dựa trên các đánh giá hiện nay, hoạt động sản xuất của NSRP chưa ghi nhận bất kỳ ảnh hưởng tức thời nào. Tuy nhiên, nhằm chủ động ứng phó với các kịch bản căng thẳng kéo dài, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy nhanh công tác đa dạng hóa nguồn cung dầu thô,” ông Kazutaka Yamato nói.

Một trong những bước đi đáng chú ý của NSRP là việc tiếp nhận và chế biến thành công lô dầu thô Das Blend đầu tiên. Trong khi dầu thô Kuwait vẫn là nguồn nguyên liệu chủ đạo theo thiết kế ban đầu của nhà máy, việc bổ sung Das Blend cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của NSRP trong việc mở rộng danh mục nguyên liệu đầu vào.

Das Blend được đánh giá là loại dầu thô có đặc tính chế biến thuận lợi, tỷ lệ thu hồi các sản phẩm nhẹ và trung bình cao, đồng thời tạo lượng cặn thấp. Đây cũng là một phần trong chiến lược của NSRP nhằm bổ sung khoảng 10-12 triệu thùng dầu thô mỗi năm, kết hợp với dầu Kuwait hoặc các loại dầu tương đương để tối ưu hóa hoạt động sản xuất.

Theo kế hoạch sản xuất năm 2026, NSRP dự kiến nhập khẩu gần 12,5 triệu tấn dầu thô và cung cấp khoảng 9 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường nội địa. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động của doanh nghiệp mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong việc bảo đảm nguồn cung năng lượng quốc gia.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, việc NSRP duy trì hoạt động sản xuất ổn định, chủ động đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và nâng cao khả năng ứng phó rủi ro đang góp phần củng cố “lá chắn” an ninh năng lượng cho Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế./.

Việt Nam-Nhật Bản thúc đẩy hợp tác năng lượng, phát triển dự án Nghi Sơn Tiếp lãnh đạo Công ty Idemitsu Kosan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh ý nghĩa của dự án Nghi Sơn, đồng thời đề nghị tăng cường hợp tác năng lượng và đầu tư xanh tại Việt Nam.