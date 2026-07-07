Microsoft cắt giảm hàng nghìn lao động, dồn lực cho cuộc đua cơ sở hạ tầng AI

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Microsoft ngày 6/7 cho biết tập đoàn này đang cắt giảm khoảng 2% lực lượng lao động, tương đương 4.800 việc làm, khi nhà sản xuất hệ điều hành Windows tiến hành tái cấu trúc một phần mảng kinh doanh thương mại và mảng trò chơi điện tử Xbox vốn gặp nhiều khó khăn.

Với động thái này, Microsoft gia nhập làn sóng sa thải nhân sự cùng các đại gia công nghệ khác trong xu hướng chuyển dịch nguồn vốn đầu tư sang cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đợt tinh giản lần này đánh dấu cuộc cải tổ sâu rộng nhất trong lịch sử Xbox, với khoảng 3.200 vị trí thuộc mảng trò chơi điện tử sẽ bị cắt giảm trong tài khóa 2027. Theo đó, Giám đốc điều hành Xbox Asha Sharma cho biết 1.600 nhân viên sẽ bị cắt giảm ngay lập tức, số còn lại sẽ được thực hiện theo lộ trình kéo dài đến hết tài khóa năm sau.

Ngoài ra, 4 studio phát triển trò chơi, bao gồm Compulsion Games - nổi tiếng với South of Midnight; Double Fine Productions - nhà phát triển Psychonauts; Ninja Theory - đơn vị phát triển Hellblade và Undead Labs - nhà phát triển State of Decay, sẽ rời khỏi hệ sinh thái Xbox.

Với biên lợi nhuận thấp hơn từ 3-10 lần so với các đối thủ cùng mảng, tình hình kinh doanh của Xbox được nhận định gặp nhiều khó khăn.

Theo bà Sharma, Xbox đã đặt cược vào Game Pass - dịch vụ thuê bao trò chơi theo mô hình tương tự Netflix - như động lực tăng trưởng chủ lực. Tuy nhiên, sau khi tăng giá gói thuê bao hồi tháng 10 năm ngoái, dịch vụ này đã mất hàng triệu người dùng, buộc công ty phải đảo ngược quyết định và hạ mức phí đăng ký.

Trong khi đó, ở mảng kinh doanh thương mại, đợt tinh giản nhân sự này sẽ bổ trợ cho chương trình đầu tư 2,5 tỷ USD mà Microsoft công bố hồi tuần trước. Theo đó, 6.000 kỹ sư sẽ được bố trí làm việc trực tiếp với các khách hàng lớn nhằm đẩy nhanh quá trình ứng dụng AI.

Trong một thông báo gửi tới nhân viên, Giám đốc Nhân sự Amy Coleman cho biết AI đang thay đổi cách thức làm việc thông qua việc tự động hóa một số tác vụ thông thường.

Tuy nhiên, bà cũng khẳng định đợt sa thải này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm điều chỉnh nguồn lực và cơ cấu vận hành cho phù hợp với các ưu tiên của công ty, chứ không đơn thuần là cắt giảm do bị AI thay thế. Bên cạnh đó, bà Coleman cũng nhấn mạnh một thực tế không thể phủ nhận là AI đang thay đổi cách thức công việc được thực hiện.

Động thái cắt giảm nhân sự nêu trên được Microsoft công bố sau khi cổ phiếu công ty sụt giảm gần 23% trong sáu tháng đầu năm 2026 - đánh dấu kết quả nửa đầu năm tồi tệ nhất kể từ năm 2022.

Trước đó, hồi đầu năm nay, gã khổng lồ phần mềm đã đề xuất gói nghỉ việc tự nguyện cho khoảng 7% lực lượng lao động của hãng tại Mỹ, tương đương khoảng 9.000 nhân viên.

Trên thực tế, những khoản chi khổng lồ cho AI của các ông lớn công nghệ lớn - dự kiến vượt mốc 700 tỷ USD trong năm nay - hiện tạo áp lực buộc các công ty phải chứng minh tỷ suất lợi nhuận từ công nghệ này cũng như bù đắp chi phí ngày càng tăng khi triển khai AI vào hoạt động kinh doanh. Amazon và Meta Platforms cũng đã sa thải hàng nghìn nhân viên trong năm nay.

Giám đốc điều hành tại D.A. Davidson Gil Luria nhận định Microsoft đã và đang thu hẹp quy mô lực lượng lao động để chi trả cho các khoản đầu tư vào AI. Bằng cách giữ số lượng nhân viên ở quy mô thấp, Microsoft có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu trong khi vẫn duy trì được biên lợi nhuận tương đương.

Nhu cầu bùng nổ về AI đã thúc đẩy tăng trưởng cho mảng điện toán đám mây Azure của Microsoft - đơn vị từng là nhà phân phối độc quyền các mô hình của OpenAI. Tuy nhiên, chi phí xây dựng các trung tâm dữ liệu vận hành những dịch vụ này ngày càng tăng và gây áp lực lên dòng tiền của Microsoft.

Microsoft dự kiến sẽ báo cáo kết quả kinh doanh vào cuối tháng này.

Trước đó vào tháng 4, Microsoft từng dự báo doanh số quý của Azure sẽ vượt mức ước tính của Phố Wall, song đồng thời cũng đưa ra dự kiến chi tiêu lên tới 190 tỷ USD cho năm 2026 - mức vượt xa kỳ vọng đáng kể.

Các công cụ AI với khả năng tự động hóa ngày càng cao đối với các tác vụ kinh doanh thông thường cũng đang trở thành mối đe dọa đối với mảng kinh doanh phần mềm phát đạt của hãng.

Trong khi đó, giá chip nhớ tăng vọt do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu đã buộc Microsoft phải tăng giá máy chơi game Xbox vào thời điểm nhu cầu đối với dòng máy này đã suy yếu./.

Tập đoàn Meta cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu Theo kế hoạch tái cấu trúc của Meta, khoảng 7.000 nhân viên dự kiến được điều chuyển sang các vai trò mới trong hệ thống công ty mẹ của Facebook và Instagram.