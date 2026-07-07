Quảng Ninh tham dự Triển lãm Công nghiệp quốc tế lớn nhất tại Nga

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên một đại diện của Việt Nam là tỉnh Quảng Ninh tham dự Triển lãm Công nghiệp Quốc tế INNOPROM lần thứ 16, sự kiện lớn nhất trong năm của ngành công nghiệp Nga.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành dẫn đầu đoàn đại biểu trong các hoạt động từ ngày 6-8/7 tại Yekaterinburg.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Yekaterinburg, gian hàng của tỉnh Quảng Ninh nằm sát gian của quốc gia đối tác của triển lãm là Indonesia.

Dù hiện diện tại sự kiện công nghiệp song những hình ảnh hấp dẫn về du lịch tỉnh đã thu hút đông người ghé thăm, tìm hiểu thông tin du lịch và những ngành nghề liên quan có cơ hội hợp tác.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN sau khi dự phiên toàn thể, ông Nguyễn Chí Thành cho biết rất ấn tượng với quy mô của triển lãm.

Sự tham dự và bài phát biểu của Thủ tướng Nga, Belarus cùng nhiều quốc gia khác đã khẳng định vị thế của triển lãm là sự kiện quan trọng hàng đầu của toàn ngành công nghiệp Nga cũng như hợp tác quốc tế trong công nghiệp và đầu tư.

Do đó, đây là cơ hội để các nhà đầu tư và doanh nghiệp kết nối với nhau trong việc tham khảo các hàng hóa được sản xuất ra và ứng dụng công nghệ mới.

Đối với Quảng Ninh, ngoài tập trung xúc tiến thương mại, thì thu hút đầu tư vào du lịch cũng là định hướng chính khi tham dự triển lãm.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Yekaterinburg Nguyễn Mai Hường (trái), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành (thứ ba từ phải qua) tiếp các vị khách thăm quan gian hàng của tỉnh Quảng Ninh tại INNOPROM 2026. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Với đặc trưng của Quảng Ninh là một trong những tỉnh thu hút khách du lịch rất lớn của cả nước, đoàn đã làm việc với cả lãnh đạo tỉnh và hiệp hội du lịch của tỉnh về việc xúc tiến chương trình thu hút khách du lịch Nga, nhất là vùng Ural giàu có đến nghỉ ở Quảng Ninh.

Từ các tiếp xúc, gặp gỡ với các đối tác tiềm năng tại triển lãm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Chí Thành cho biết sẽ xây dựng các định hướng theo chiến lược phát triển của tỉnh Quảng Ninh, kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các địa phương để làm thế nào có thể phát huy được lợi thế của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới, xây dựng tỉnh theo định hướng của Bộ Chính trị và Ban Bí thư trở thành một trong những tỉnh đi đầu, mang tính dẫn dắt trong các lĩnh vực, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế giai đoạn tới năm 2050.

Dễ nhận thấy là rất nhiều khách hàng trẻ ghé thăm gian hàng Quảng Ninh, ban đầu thích thú với các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, rồi qua trao đổi khám phá ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Khách tham quan gian hàng của tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) tại INNOPROM 2026. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Ông Dmitry Kuzmin, Phó Giám đốc kinh doanh công ty CFREX chuyên về sản xuất tàu cánh ngầm và đã hợp tác với nhiều đối tác Việt Nam ở phía Nam đất nước, qua hình ảnh các du thuyền trên vịnh Hạ Long, ông đã nhìn thấy ở tỉnh phía Bắc này tiềm năng tích cực để hợp tác, mở rộng thêm địa bàn hoạt động của công ty mình.

Ông cho biết kinh nghiệm hợp tác với Việt Nam là trải nghiệm tích cực và tin tưởng vào cơ hội tương lai cho cả hai bên.

Cùng ngày, đoàn đã có buổi làm việc với Hiệp hội du lịch Ural. Trong các vấn đề được đề cập nhiều nhất là kế hoạch mở đường bay nối hai địa phương, khởi thông dòng khách từ vùng đất ranh giới giữa châu Âu và châu Á của nước Nga với tỉnh có nhiều tương đồng và đang có những kế hoạch phát triển tham vọng của Việt Nam./.

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