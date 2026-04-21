Gần 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm về công nghiệp khai thác và xây dựng

Triển lãm quốc tế về Công nghiệp khai thác và Xây dựng mang đến một hệ sinh thái công nghệ đa dạng, tập trung vào thiết bị khai thác hiện đại, công nghệ tiên tiến, giải pháp xây dựng hạ tầng bền vững.

Hồng Kiều
Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về Công nghiệp khai thác và Xây dựng - Mining & Construction Vietnam 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về Công nghiệp khai thác và Xây dựng - Mining & Construction Vietnam 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 21/4, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Triển lãm quốc tế về Công nghiệp khai thác và Xây dựng - Mining & Construction Vietnam 2026 chính thức khai mạc, thu hút gần 200 doanh nghiệp từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 21/4 đến 23/4.

Mining & Construction Vietnam 2026 với tổng diện tích trưng bày hơn 15.000 m² thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ; 6 khu gian hàng quốc tế đến từ: Séc, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hà Lan…, nơi giới thiệu các công nghệ đặc thù và thế mạnh quốc gia.

Sự kiện nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ nhiều tổ chức uy tín trong ngành, bao gồm Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hội kỹ thuật nổ mìn Việt Nam, và Viện Môi trường đô thị & Công nghiệp Việt Nam.

Triển lãm mang đến một hệ sinh thái công nghệ đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như thiết bị khai thác hiện đại, công nghệ chế biến khoáng sản tiên tiến, giải pháp xây dựng hạ tầng bền vững, và công nghệ tự động hóa, chuyển đổi số trong quản lý vận hành. Những công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí vận hành và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nhấn mạnh: “Trong bối cảnh ngành khai khoáng toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh hóa, số hóa và thông minh hóa, TKV xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất, hướng tới xây dựng các mỏ thông minh và nhà máy thông minh.”

Mining & Construction Vietnam 2026 thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Thủy cũng cho biết thêm rằng TKV sẽ tăng cường sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, phù hợp với các cam kết quốc tế về phát triển bền vững và chuyển dịch năng lượng. Tập đoàn cũng mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận các công nghệ tiên tiến và giải pháp hiện đại từ các đối tác uy tín trên thế giới, nhằm phát triển đồng bộ các lĩnh vực than, khoáng sản, luyện kim, năng lượng, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.

“Triển lãm lần này là cơ hội tốt để TKV tiếp cận trực tiếp các xu hướng công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực như: tự động hóa mỏ, điều khiển - giám sát tập trung, trí tuệ nhân tạo, IoT công nghiệp, thiết bị khai thác hiện đại và giải pháp môi trường. Đồng thời, đây cũng là dịp để Tập đoàn giới thiệu hình ảnh, năng lực và định hướng phát triển tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế,” ông Phan Xuân Thủy nhấn mạnh.

Theo đại diện Ban tổ chức, triển lãm Mining & Construction Vietnam 2026 có sự tham gia của nhiều thương hiệu quốc tế và doanh nghiệp lớn trong nước, tiêu biểu như: XCMG, LIUGONG (Trác Nguyên), SUNWARD, Máy Công Trình Á Châu, Vạn Thái Long, HERED XYLEM, VINZA, HELUKABEL, SHELL, WEIR MINERALS, DRAEGER, ATUT, ZAMEP, SADEX, ATI VIETTRUNG, YOKOGAWA…

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có chuỗi hội thảo và hoạt động chuyên ngành, bao gồm Hội thảo “Hợp tác quốc tế hướng tới khai thác mỏ bền vững” do Hội kỹ thuật nổ mìn Việt Nam chủ trì; Chương trình B2B Matching; Hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi số ngành mỏ - Khi công nghệ tạo ra giá trị thực”; Hội thảo kỹ thuật chuyên sâu do các đơn vị trưng bày chủ trì; Hội thảo “Môi trường trong vòng đời khai thác mỏ” cùng nhiều hoạt động khác nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành mỏ và xây dựng./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Kệ hàng bán rượu sản xuất tại Mỹ trống trơn tại siêu thị ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 2/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

“Điểm nóng” trong đàm phán thương mại Canada - Mỹ

Các địa phương Canada tiếp tục thực thi “Lệnh cấm nhập khẩu rượu từ Mỹ,” một động thái đã thúc đẩy mạnh mẽ doanh số bán rượu từ trong nước, nhưng làm trầm trọng thêm căng thẳng thương mại song phương

Người dân mua xăng tại một trạm xăng ở Surakarta, Trung Java, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia sẽ ngừng nhập khẩu diesel từ ngày 1/7

Quyết định chấm dứt nhập khẩu dầu diesel từ ngày 1/7 nhằm tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu trong nước, đặc biệt là dầu cọ - mặt hàng thế mạnh của Indonesia, để thay thế dần nhiên liệu nhập khẩu.

Xe điện Renault 5 được bình chọn là "Xe ôtô của năm 2025" tại Triển lãm ôtô Brussels 2025. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Doanh số xe điện tại châu Âu tăng mạnh

Trong quý 1, số lượng đăng ký xe thuần điện đạt gần 560.000 xe, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước; riêng trong tháng 3/2026, con số này tăng 51,3% lên hơn 240.000 xe tại 15 thị trường châu Âu.