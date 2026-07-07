Thị trường chứng khoán Mỹ: Phố Wall khởi sắc nhờ cổ phiếu công nghệ

Chứng khoán Âu-Mỹ ghi nhận diễn biến phân hóa trong phiên 6/7. Trong khi Phố Wall đồng loạt đi lên nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ, các sàn giao dịch châu Âu lại duy trì tâm lý thận trọng khi mùa báo cáo tài chính hàng quý bắt đầu.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng khi bứt phá 1,1% lên 26.121,16 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,7% lên 7.537,43 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích 0,3% lên 53.055,91 điểm.

Đà khởi sắc của Phố Wall được thúc đẩy bởi dòng tiền quay lại bắt đáy nhóm cổ phiếu bán dẫn, kết hợp với dữ liệu việc làm tháng trước yếu hơn dự kiến giúp xoa dịu nỗi lo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất.

Tại châu Âu, sắc đỏ lại chiếm ưu thế. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cùng lùi 0,3%, lần lượt xuống mức 10.651,77 điểm và 8.479,87 điểm. Riêng chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) ngược dòng nhích nhẹ 0,2% lên 25.817,89 điểm.

Giới phân tích nhận định nhà đầu tư vẫn chưa rời bỏ xu hướng trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng đang đặt ra nhiều câu hỏi khắt khe hơn về thời điểm các khoản đầu tư nghìn tỷ USD thực sự sinh lời.

Dù vậy, tâm lý thị trường vẫn nhận được cú hích lớn khi tập đoàn công nghệ Hon Hai (Foxconn) công bố doanh thu quý 2 vượt dự báo nhờ sự bùng nổ của mảng máy chủ AI.

Nhà đầu tư hiện đang đổ dồn sự chú ý vào biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed và thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 29 tỷ USD của "gã khổng lồ" chip Hàn Quốc SK Hynix trên Phố Wall dự kiến vào thứ Sáu tới (10/7).

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/7, chỉ số VN - Index giảm 18,58 điểm (1,00%) xuống 1.843,50 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 11,06 điểm (3,60%) xuống 296,51 điểm./.

Chứng khoán Mỹ khởi sắc khi kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất gia tăng Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch với mức tăng mạnh ở cả ba chỉ số chính nhờ dữ liệu việc làm yếu làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.