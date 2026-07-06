Khối ngoại bán ròng hơn 2.800 tỷ đồng, VN-Index giảm mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần giao dịch (phiên 6/7) trong trạng thái kém tích cực khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng.

Có thời điểm VN-Index mất hơn 30 điểm trước khi lực cầu cuối phiên giúp thu hẹp đà giảm, đóng cửa ở mức 1.843,5 điểm, giảm gần 19 điểm so với phiên trước.

Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HOSE đạt khoảng 18.250 tỷ đồng. Toàn sàn có 261 mã giảm giá, trong khi chỉ 56 mã tăng. Rổ VN30 ghi nhận 22 mã giảm và 6 mã tăng, phản ánh xu hướng điều chỉnh diễn ra ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Điểm đáng chú ý trong phiên là khối ngoại bán ròng đột biến hơn 2.822 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên HOSE, giá trị bán ròng đạt khoảng 2.786 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu VIC bị bán ròng khoảng 2.300 tỷ đồng. Các mã khác bị bán ròng mạnh gồm SHB, MSN, VHM và SSI. Trên HNX và UPCOM, khối ngoại lần lượt bán ròng khoảng 25 tỷ đồng và 10 tỷ đồng.

Theo diễn biến giao dịch, cổ phiếu VIC xuất hiện ba giao dịch thỏa thuận vào cuối phiên với tổng khối lượng 10,9 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 2.401 tỷ đồng. Điều này cho thấy phần lớn giá trị bán ròng của khối ngoại trong phiên nhiều khả năng đến từ các giao dịch thỏa thuận.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ở nhóm VN30, FPT và VHM là hai cổ phiếu tăng mạnh nhất nhưng mức tăng đều dưới 2%; HDB, VNM và LPB tăng nhẹ. Ngược lại, ACB, BID, TPB, VIB, SHB và SSI đồng loạt giảm từ 2-3%; PLX, GVR và BSR giảm trên 4%, góp phần kéo VN30-Index giảm 11,45 điểm.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa cũng chịu áp lực bán mạnh khi HDG, GEL và PNJ giảm sàn; PC1, GEE, GEX, VSC, TCH, VIX, CII... đồng loạt giảm sâu. Có thời điểm sàn HOSE ghi nhận tới 21 mã giảm hết biên độ trước khi thu hẹp còn 6 mã vào cuối phiên.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là lĩnh vực hiếm hoi giữ được sắc xanh khi tăng nhẹ 0,11% nhờ VHM tăng 1,7% và VIC giữ giá tham chiếu. Trong khi đó, hầu hết các nhóm ngành còn lại đều giảm điểm, nổi bật là năng lượng giảm 4,3%, hàng hóa công nghiệp giảm 4%, dịch vụ tiêu dùng giảm 3,1%, nguyên vật liệu giảm 1,9%; nhóm chứng khoán, bảo hiểm giảm trên 2,5% và ngân hàng giảm khoảng 1%.

Diễn biến phiên giao dịch đầu tuần cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường trong bối cảnh áp lực chốt lời gia tăng và khối ngoại bán ròng mạnh.

Dù lực cầu bắt đáy giúp VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm về cuối phiên, xu hướng ngắn hạn của thị trường được đánh giá sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến dòng tiền cũng như khả năng cân bằng cung-cầu trong các phiên giao dịch tới./.

Chứng khoán ngày 3/7: VN-Index lùi bước sau nhịp hồi, cổ phiếu PNJ giảm sàn PNJ trở thành tâm điểm khi giảm kịch biên độ 6,97% xuống 58.700 đồng/cổ phiếu, trắng bên mua và còn dư bán giá sàn hơn 12 triệu cổ phiếu khi kết phiên, đưa thị giá về mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

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