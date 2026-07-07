Quảng Ninh tăng tốc chuyển đổi số, tập trung giải quyết điểm nghẽn trong thực tiễn

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm, Quảng Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ chiến lược nhằm tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững. Chuyển đổi số của tỉnh bước sang giai đoạn khai thác hiệu quả các nền tảng đã được đầu tư, thay vì chỉ tập trung xây dựng hạ tầng như trước. Hệ thống điều hành tác nghiệp, chữ ký số, phòng họp không giấy, sổ tay đảng viên điện tử, tuyển sinh trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu dân cư được vận hành ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Song song với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua việc thu hút các dự án công nghệ cao, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ. Phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai rộng khắp, góp phần phổ cập kỹ năng số, thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong 6 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã triển khai 271 nhiệm vụ do Trung ương giao. Trong đó, 98 nhiệm vụ thường xuyên được thực hiện bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng; toàn bộ 173 nhiệm vụ có thời hạn đều hoàn thành đúng hạn, không có nhiệm vụ quá hạn. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai 23 nhiệm vụ có thời hạn, đạt khoảng 68% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, nhất là những nhiệm vụ còn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển chung. Nổi bật là việc xây dựng, chuẩn hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai vẫn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong quá trình triển khai, dù đã được Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều lần chỉ đạo quyết liệt.

Các đại biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đối với những tồn tại trong công tác cập nhật dữ liệu đất đai quốc gia, thủ tục đầu tư các dự án khoa học, công nghệ, chuyển đổi số cũng như tiến độ giải ngân nguồn vốn dành cho lĩnh vực này.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ cần tập trung giải quyết những vấn đề lớn của địa phương, tạo ra giá trị thiết thực trong quản lý và phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng dù đã đạt được những kết quả bước đầu, song vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần được tháo gỡ quyết liệt hơn, đặc biệt là việc xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và người đứng đầu. Đồng thời, cần khắc phục tâm lý ngại đổi mới, thiếu quyết tâm trong ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm đối với kết quả thực hiện tại địa phương, đơn vị mình.

Ông cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, thủ tục hành chính trong triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ; nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện.

Đối với lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu gắn kết chặt chẽ hơn giữa hoạt động nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, phát triển của địa phương. Các đề tài do các viện nghiên cứu và cơ quan Trung ương thực hiện cần có sự tham gia trực tiếp của cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc tại Quảng Ninh để bảo đảm tính khả thi khi ứng dụng. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và y tế; các giải pháp khoa học, công nghệ do các đơn vị trong tỉnh đề xuất cần được triển khai thí điểm ngay trên thực tế để đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng.

Liên quan đến nhiệm vụ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, đồng chí Quản Minh Cường yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn nữa nhằm khắc phục tình trạng chậm tiến độ kéo dài. Các xã, phường và đặc khu phải thành lập ngay các tổ chuyên trách, bổ sung nhân lực để đẩy nhanh việc cập nhật dữ liệu, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo tiến độ hằng ngày. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại từng địa phương. Bên cạnh đó, Tập đoàn VNPT cần bổ sung đội ngũ cán bộ chuyên môn hỗ trợ Quảng Ninh nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng yêu cầu.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đổi mới tư duy và phương thức ứng dụng khoa học, công nghệ là yêu cầu cấp thiết để Quảng Ninh tiếp tục phát huy những thành quả phát triển đã đạt được trong nhiều năm qua. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực quan trọng quyết định khả năng thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn, góp phần giữ vững vị thế của Quảng Ninh là địa phương đi đầu và hình mẫu trong phát triển của cả nước./.

Quảng Ninh hướng tới trở thành “tỉnh số thông minh, phát triển bền vững” Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành "tỉnh số thông minh", Quảng Ninh đã ban hành Chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030 dựa trên 3 trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.