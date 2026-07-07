Hàn Quốc đẩy nhanh đầu tư bán dẫn để tăng lợi thế trong kỷ nguyên AI

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã yêu cầu đẩy nhanh triển khai các dự án bán dẫn, nhấn mạnh cuộc cạnh tranh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và ngành bán dẫn sẽ được quyết định bởi tốc độ triển khai đầu tư của mỗi quốc gia, đồng thời yêu cầu loại bỏ các rào cản hành chính có thể làm chậm tiến độ.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại cuộc họp đánh giá chung giữa Chính phủ và doanh nghiệp về cụm công nghiệp bán dẫn, ông Lee cho rằng thế giới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt để chuẩn bị cho một tương lai lấy AI làm trung tâm. Theo ông, lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về những quốc gia bảo đảm được vị thế và tốc độ triển khai nhanh hơn.

Bên cạnh đó, Tổng thống Lee yêu cầu Chính phủ chủ động nhận diện và tháo gỡ các vướng mắc có thể phát sinh để doanh nghiệp tập trung đầu tư và triển khai dự án, đồng thời nhấn mạnh không để các thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thực hiện đầu tư.

Dẫn trường hợp Cụm công nghiệp bán dẫn Yongin mất khoảng 6 năm từ khi lựa chọn địa điểm đến khi khởi công, ông Lee cho rằng cần rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị các dự án trong thời gian tới.

Theo Tổng thống Lee, các thủ tục như đánh giá tác động môi trường cần được thực hiện linh hoạt hơn. Nếu đã có kết quả đánh giá đối với cùng một khu vực thì cần tận dụng kết quả hiện có, đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện các đánh giá mới.

Ông cũng yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai song song các thủ tục hành chính thay vì thực hiện tuần tự nhằm tránh lãng phí thời gian, đồng thời nhấn mạnh nếu các quy định hiện hành trở thành rào cản thì cần nghiên cứu sửa đổi pháp luật để tháo gỡ.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Tổng thống Lee đề nghị tiến hành đồng thời việc thỏa thuận bồi thường với người sử dụng đất và các thủ tục thu hồi đất theo quy định nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.

Liên quan đến hạ tầng, ông chỉ đạo các bộ, ngành chủ động bảo đảm nguồn cung điện và nước ngay từ đầu thay vì chờ hoàn tất các thủ tục khác, đồng thời giải quyết sớm những lo ngại của doanh nghiệp về nguồn điện nền phục vụ các cơ sở sản xuất bán dẫn.

Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy các dự án đầu tư, đồng thời biểu dương sự phối hợp tích cực của Gwangju và Jeonnam trong việc sớm ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn.

Ông cho biết, Chính phủ sẽ thành lập Ủy ban đặc biệt về tăng cường năng lực cạnh tranh ngành bán dẫn sau khi Đạo luật Bán dẫn có hiệu lực vào tháng 8 tới, qua đó tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và thường xuyên rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Cuộc họp được tổ chức nhằm rà soát các biện pháp triển khai những kế hoạch đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, ngành liên quan cùng đại diện nhiều tập đoàn lớn, trong đó có Samsung Electronics và SK Hynix./.

Hàn Quốc trở thành mắt xích chiến lược trong tham vọng AI của Nvidia CEO Jensen Huang cho biết Nvidia đang xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hàn Quốc, đồng thời đánh giá cao năng lực của nước này trong các lĩnh vực AI, robot và bán dẫn.