Trái cây Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, truyền thông Trung Quốc cho biết trái cây Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế tại thị trường này, nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hệ thống logistics xuyên biên giới được cải thiện và các chính sách tạo thuận lợi thương mại giữa hai nước.

Cụ thể, Nhật báo Kinh tế Trung Quốc cho biết giữa mùa Hè, tại các chợ đầu mối và cửa hàng trái cây ở thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhiều loại trái cây nhập khẩu từ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) như sầu riêng, măng cụt và đặc biệt là vải thiều Việt Nam được bày bán nổi bật, thu hút đông đảo người tiêu dùng. Trong đó, sầu riêng Monthong có giá từ 20-25 nhân dân tệ (khoảng 3-3,7 USD)/500 gram, còn măng cụt có giá 13-16 nhân dân tệ/500 gram.

Với lợi thế tiếp giáp Việt Nam và các nước ASEAN, Quảng Tây tiếp tục giữ vai trò cửa ngõ quan trọng đưa trái cây nhiệt đới vào thị trường Trung Quốc.

Nhật báo Kinh tế Trung Quốc dẫn số liệu cho biết cứ 2 quả sầu riêng nhập khẩu tại Trung Quốc thì có một quả được thông quan qua các cửa khẩu của Quảng Tây.

Đáng chú ý, truyền thông Trung Quốc thường nhắc tới vải thiều là một trong những loại trái cây theo mùa được người tiêu dùng nước này ưa chuộng.

Cùng với sầu riêng, thanh long, chuối và nhiều loại trái cây nhiệt đới khác, nông sản Việt Nam đang góp phần đa dạng hóa nguồn cung cho thị trường hơn 1,4 tỷ dân.

Theo Phó Giám đốc Sở Thương mại Quảng Tây Chu Nhạn Linh, năm 2025, kim ngạch nhập khẩu trái cây từ ASEAN qua các cửa khẩu của Quảng Tây đạt trên 40 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5,9 tỷ USD), tăng 20% so với năm trước và chiếm hơn 1/3 tổng kim ngạch nhập khẩu trái cây ASEAN của Trung Quốc.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, các cửa khẩu Quảng Tây nhập khẩu 1,25 triệu tấn trái cây từ ASEAN, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Truyền thông Trung Quốc nhận định, việc xây dựng Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0 cùng những lợi ích từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đang tạo động lực mới cho thương mại nông sản giữa Trung Quốc và ASEAN, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác cung ứng quan trọng.

Những năm gần đây, Quảng Tây liên tục đầu tư nâng cấp hạ tầng cửa khẩu Hữu Nghị Quan, cảng Khâm Châu và sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh; xây dựng mạng lưới 12 điểm giám sát nhập khẩu trái cây bằng đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng không.

Hải quan Nam Ninh cũng triển khai “luồng xanh” dành riêng cho trái cây nhập khẩu, ứng dụng quy trình kiểm dịch thông minh, giúp thời gian thông quan giảm khoảng 40%.

Bên cạnh đó, hệ thống logistics chuỗi lạnh tiếp tục được mở rộng với các tuyến tàu lạnh chuyên dụng, container lạnh và mạng lưới kho lạnh hiện đại, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm hao hụt và bảo đảm chất lượng trái cây tươi trong suốt quá trình lưu thông.

Theo đánh giá của báo chí Trung Quốc, việc không ngừng hoàn thiện hạ tầng logistics, nâng cao năng lực thông quan và mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại đang tạo điều kiện thuận lợi để trái cây Việt Nam tiếp tục mở rộng thị phần tại Trung Quốc. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng thương mại nông sản giữa hai nước trong thời gian tới./.

Trái cây Việt Nam xuất hiện nhiều trong giỏ quà Tết tại Trung Quốc Trái cây Việt Nam ngày càng phổ biến trong giỏ quà Tết tại Trung Quốc, nhờ chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng và hệ thống logistics phát triển.