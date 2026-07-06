Điều hòa di động Trung Quốc "lên ngôi" tại thị trường châu Âu

Cơn nóng kỷ lục tại châu Âu cuối tháng 6/2026 đang tạo ra làn sóng mua sắm điều hòa di động, hỗ trợ doanh số bán hàng của các hãng điện máy Trung Quốc như Midea, Haier và Gree.

Với ưu điểm giá rẻ và lắp đặt dễ dàng, dòng máy này đang trở thành giải pháp làm mát nhanh chóng cho người dân châu Âu trước nhiệt độ tăng cao.

Ông Jeff Zhang, chuyên gia của Morningstar, cho rằng nhu cầu tăng mạnh trong mùa Hè sẽ giúp các nhà sản xuất Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, qua đó cải thiện doanh thu trong quý 2 và quý 3 năm 2026.

Theo Citigroup, Midea đã chủ động tích trữ hàng trong kho gấp 2-3 lần để sẵn sàng phục vụ thị trường châu Âu.

Citigroup dự báo doanh số bán điều hòa dân dụng của Midea tại châu Âu trong quý 2 năm 2026 có thể tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, công ty Haier cũng được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng hai chữ số tại khu vực này.

Tuy nhiên, bức tranh kinh doanh vẫn có những mảng tối. Chuyên gia Elaine Lai từ Bloomberg Intelligence cảnh báo rằng nhu cầu tăng tại châu Âu khó bù đắp được sự suy yếu của thị trường nội địa Trung Quốc.

Bên cạnh đó, giá các nguyên liệu đầu vào như nhôm và đồng tăng cao đang thu hẹp lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Dù vậy, tiềm năng của thị trường châu Âu vẫn rất lớn. Dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy hiện chỉ có khoảng 20% hộ gia đình tại khu vực này sử dụng điều hòa.

Trong khi việc lắp đặt điều hòa treo tường vẫn còn gây nhiều tranh luận thì các dòng điều hòa di động của Trung Quốc có thêm cơ hội phát triển.

Theo chuyên gia Jeff Zhang, lợi thế về tính tiện dụng, giá cả hợp lý và chi phí lắp đặt thấp sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà sản xuất trong dài hạn nếu tình trạng nóng lên toàn cầu còn tiếp diễn./.

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