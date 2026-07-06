Ấn Độ: Sập nhà tại Mumbai do mưa lớn, ít nhất 6 người thiệt mạng

Ngày 6/7, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 6 người, trong đó có 5 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ sập nhà tại thành phố Mumbai, khi mưa lớn trút xuống trung tâm tài chính này, gây ngập lụt đường phố, buộc các trường học phải đóng cửa.

Trong một thông báo, Thị trưởng Mumbai, bà Ritu Tawde, nêu rõ một tòa chung cư xuống cấp đã đổ sập ngày 5/7 tại khu vực phía Đông của siêu đô thị, khiến nhiều cư dân mắc kẹt trong đống đổ nát.

Vụ việc xảy ra khi mưa lớn làm tê liệt hoạt động tại nhiều khu vực của thành phố. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ ghi nhận lượng mưa hơn 200mm chỉ trong 24 giờ.

Trước tình hình thời tiết xấu, cơ quan ban hành cảnh báo đỏ đối với Mumbai và dự báo thành phố này sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn và gió giật mạnh.

Do đường phố bị ngập, chính quyền Mumbai cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học trong ngày 6/7. Thị trưởng Tawde khuyến cáo người dân ở trong nhà nếu có thể, đồng thời cảnh báo nguy cơ cây cối và cành cây gãy đổ do gió mạnh.

Những trận mưa lớn trút xuống Mumbai sau nhiều tuần nắng nóng gay gắt. Tháng trước, chính quyền thành phố áp đặt các biện pháp hạn chế sử dụng nước và cắt nguồn cấp nước cho các hồ bơi cũng như công trường xây dựng.

Thành phố với hơn 20 triệu dân này đang đối mặt với áp lực về nguồn cung nước trong bối cảnh cơ sở hạ tầng các trung tâm dữ liệu không ngừng mở rộng. Nhu cầu làm mát khổng lồ của các trung tâm này được cho là có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nguồn nước.

Cùng ngày, tại Trung Quốc, hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa chung cư ở quận Huệ Tế, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, khiến ít nhất 6 người thương vong.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Cơ quan Phòng chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thành phố Trịnh Châu cho biết hỏa hoạn xảy ra tại một căn hộ thuộc khu chung cư tại quận Huệ Tế.

Sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành dập lửa và triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Vụ cháy khiến 5 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra./.

Philippines: Xác nhận số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 9 tầng Bốn người thiệt mạng trong khi 17 người mất tích, chủ yếu là những công nhân xây dựng ngủ lại ở công trường, trong vụ sập tòa nhà 9 tầng tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, Philippines.