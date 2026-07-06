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Trung Quốc phóng thử thành công tên lửa chiến lược từ tàu ngầm

Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của lực lượng này đã phóng thành công một tên lửa chiến lược mang đầu đạn mô phỏng phục vụ huấn luyện.

Quang Hưng

Trưa 6/7, Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã phóng thử thành công một tên lửa chiến lược từ tàu ngầm.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của lực lượng này đã phóng thành công một tên lửa chiến lược mang đầu đạn mô phỏng phục vụ huấn luyện.

Tên lửa hướng tới vùng biển quốc tế trên Thái Bình Dương và rơi chính xác xuống khu vực mục tiêu dự kiến.

Trung Quốc cho biết vụ phóng thử tên lửa lần này là hoạt động thường lệ trong kế hoạch huấn luyện quân sự hằng năm. Bắc Kinh đã thông báo trước cho các nước liên quan và khẳng định hoạt động này “phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế”./.

(TTXVN/Vietnam+)
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