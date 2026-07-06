Trung Quốc thăng quân hàm Thượng tướng cho hai sỹ quan quân đội cấp cao

Mới đây, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã tổ chức Lễ thăng quân hàm Thượng tướng cho hai sỹ quan quân đội cấp cao.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho ông Trương Thự Quang và ông Vương Cương.

Ông Trương Thự Quang hiện là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX; Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Ông Vương Cương hiện đang giữ chức Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Trước đó, ông từng giữ chức Cục trưởng Cục Quân huấn thuộc Bộ Tư lệnh Không quân, Trợ lý Tham mưu trưởng Không quân, Tham mưu trưởng Không quân./.

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