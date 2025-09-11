Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc hội đàm trực tuyến

Ngày 10/9, các nguồn tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth trong ngày 9/9 theo đề nghị từ phía Washington.



Trong cuộc hội đàm, ông Đổng Quân kêu gọi phía Mỹ duy trì liên lạc, giữ thái độ cởi mở, thúc đẩy quan hệ quân sự ổn định và tích cực. Ông cảnh báo rằng “mọi nỗ lực kiềm chế, răn đe hay can thiệp vào Trung Quốc đều vô ích.”



Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth nêu rõ Washington không tìm kiếm xung đột với Bắc Kinh.

Theo tuyên bố của người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell, ông Hegseth khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ các lợi ích cốt lõi ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tuyên bố cũng cho biết cuộc trao đổi “thẳng thắn và mang tính xây dựng”, đồng thời hai bên nhất trí sẽ tiến hành thêm các cuộc thảo luận./.

