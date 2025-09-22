Phái đoàn nghị sỹ Mỹ có cuộc gặp hiếm hoi với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Theo Reuters, một phái đoàn nghị sỹ Mỹ ngày 22/9 đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân, trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên của các hạ nghị sỹ Mỹ tới Bắc Kinh sau 6 năm, nhằm thúc đẩy trao đổi, trong đó có kênh liên lạc quân sự.

Phái đoàn lưỡng đảng do Hạ nghị sỹ Dân chủ Adam Smith, nhân vật cấp cao của Ủy ban Quân vụ Hạ viện - cơ quan giám sát Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang Mỹ - dẫn đầu.

Ông Smith nói với Bộ trưởng Đổng Quân: “Chúng tôi là phái đoàn đầu tiên của Hạ viện Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2019 và cho rằng cần có những chuyến thăm thường xuyên hơn, cũng như trao đổi sâu rộng hơn. Chúng tôi muốn mở rộng kênh đối thoại, đặc biệt về các vấn đề quân sự.”

Về phần mình, ông Đổng Quân tuyên bố chuyến thăm đánh dấu một giai đoạn “tốt đẹp” trong nỗ lực củng cố liên lạc Trung-Mỹ.

Chuyến đi diễn ra sau cuộc điện đàm ngày 19/9 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng vì thương mại, các biện pháp hạn chế chip bán dẫn, vấn đề TikTok, hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và các vấn đề liên quan tới Đài Loan.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đàm phán bên lề một diễn đàn tại Hàn Quốc cuối tháng 10. Ông Trump tiết lộ sẽ thăm Trung Quốc vào đầu năm tới, còn ông Tập Cận Bình sẽ tới Mỹ sau đó./.

