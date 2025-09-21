Mỹ-Trung Quốc nhất trí tăng cường đối thoại quân sự

Ngày 21/9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) và một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ đang ở thăm nước này đã nhất trí thúc đẩy đối thoại quân sự song phương.



Tại cuộc gặp ở thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi và hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của các nhà lập pháp Mỹ sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.



Về phần mình, trưởng phái đoàn Mỹ - nghị sĩ Dân chủ thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Adam Smith, cho biết phía Mỹ rất quan tâm đến đối thoại quân sự song phương, bên cạnh các vấn đề ưu tiên hàng đầu là thương mại và kinh tế.



Phái đoàn Mỹ cũng bao gồm nghị sỹ đảng Cộng hòa thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael Baumgartner, cùng các nghị sỹ Dân chủ Ro Khanna và Chrissy Houlahan thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện.



Các nhà lập pháp Mỹ đang có chuyến thăm hiếm hoi đến Trung Quốc kéo dài đến ngày 25/9 tới. Đây là phái đoàn đầu tiên của Hạ viện Mỹ đến thăm Bắc Kinh kể từ năm 2019. Chuyến thăm gần đây nhất của phái đoàn Thượng nghị sỹ Mỹ là vào năm 2023.



Quan hệ Mỹ-Trung đã xấu đi kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump do căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Hôm 19/9 vừa qua, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm dài với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau cuộc điện đàm, ông Trump cho biết ông sẽ gặp ông Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào cuối tháng 10 tại Hàn Quốc và sẽ thăm Trung Quốc vào đầu năm 2026./.

