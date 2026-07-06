Ấn Độ xây dựng hệ sinh thái sản xuất tên lửa tư nhân lớn nhất Nam Á

Ngày 4/7, Tập đoàn Adani của Ấn Độ đã khởi công dự án xây dựng hệ sinh thái sản xuất tên lửa tư nhân lớn nhất Nam Á trong nỗ lực thúc đẩy chương trình "Sản xuất tại Ấn Độ" và "Ấn Độ tự cường" của chính phủ.



Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, dự án do Adani Defence & Aerospace - công ty thành viên của Adani - triển khai tại bang Madhya Pradesh, với tổng vốn đầu tư khoảng 292 triệu USD.

Dự án sẽ tích hợp toàn bộ chuỗi sản xuất tên lửa tại một địa điểm, từ sản xuất nhiên liệu rắn, thuốc nổ TNT đến lắp ráp và tích hợp các hệ thống tên lửa tiên tiến. Đây là mô hình tích hợp ngược đầu tiên do khu vực tư nhân triển khai tại Ấn Độ, góp phần tăng cường năng lực tự chủ trong sản xuất quốc phòng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài.



Cơ sở mới sẽ áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, hệ thống tự động hóa và các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, đủ khả năng triển khai, đồng thời nhiều chương trình tên lửa phục vụ Lực lượng Vũ trang Ấn Độ, cũng như đáp ứng nhu cầu của các đối tác quốc tế.

Dự án được kỳ vọng sẽ củng cố chuỗi cung ứng quốc phòng trong nước, tạo điều kiện mở rộng sản xuất quy mô lớn các hệ thống tên lửa nội địa và thúc đẩy xuất khẩu quốc phòng.



Khoản đầu tư này dự kiến tạo ra khoảng 5.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp có tay nghề cao, đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), góp phần đưa bang Madhya Pradesh trở thành trung tâm sản xuất quốc phòng mới của Ấn Độ.



Dự án được triển khai trong bối cảnh nhiều chương trình tên lửa, do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển đang bước vào giai đoạn sản xuất sau khi hoàn tất thử nghiệm, trong đó có tên lửa chống bức xạ thế hệ mới NGARM, Rudram-II, tên lửa chống hạm tầm ngắn NASM-SR, bom lượn tầm xa Gaurav và hệ thống trinh sát, tấn công tự hành TARA.



Giới phân tích nhận định dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng của khu vực tư nhân, qua đó củng cố mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu quốc phòng hàng đầu khu vực./.

Ấn Độ sở hữu năng lực đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa Ba cuộc thử nghiệm là lần đầu tiên hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo giai đoạn hai (BMD Phase-II) được thử nghiệm thành công, đánh chặn các mục tiêu mô phỏng tên lửa đạn đạo tầm xa.

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