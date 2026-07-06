Sri Lanka triển khai lực lượng đặc nhiệm sau bạo loạn nhà tù

Ngày 6/7, giới chức Sri Lanka đã triển khai lực lượng đặc nhiệm, các đơn vị chống bạo động và phương tiện giám sát trên không nhằm lập lại trật tự sau vụ bạo loạn nghiêm trọng tại nhà tù Negombo, cách thủ đô thương mại Colombo khoảng 35 km về phía Bắc, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.



Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn các nguồn tin cảnh sát và y tế cho biết vụ bạo lực bùng phát từ ngày 5/7 giữa hai nhóm tù nhân, gồm nhóm đã bị kết án và nhóm đang bị tạm giam.

Ban đầu, vụ việc khiến 2 tù nhân thiệt mạng và hàng chục người bị thương, song đến sáng 6/7, bạo lực tái diễn và leo thang nhanh chóng, làm số thương vong tăng mạnh.



Giám đốc Bệnh viện Negombo Pushpa Gamlathge cho biết những người thiệt mạng gồm cả cán bộ trại giam và tù nhân. Nhiều người bị thương nặng đã được chuyển tới Bệnh viện Quốc gia Sri Lanka ở Colombo để điều trị chuyên sâu. Lực lượng chức năng hiện vẫn tiếp tục rà soát bên trong nhà tù để xác định đầy đủ số người thiệt mạng và bị thương.



Trước diễn biến phức tạp, Lực lượng Đặc nhiệm Cảnh sát Sri Lanka (STF), các đơn vị chống bạo động và lực lượng cảnh sát tăng cường đã được triển khai bên trong và xung quanh nhà tù Negombo.

Không quân Sri Lanka cũng huy động trực thăng Bell 412 và thiết bị bay không người lái để giám sát tình hình, hỗ trợ lực lượng an ninh kiểm soát khu giam giữ.



Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Sampath Thuyacontha cho biết tình trạng bất ổn tái diễn trong sáng 6/7 đã được kiểm soát. Theo ông, một chiến dịch an ninh phối hợp giữa cảnh sát, Cục Quản lý Nhà tù và STF đang được triển khai nhằm bảo đảm an ninh, duy trì trật tự trong toàn bộ khu phức hợp nhà tù.



Cục Quản lý Nhà tù Sri Lanka đã thành lập nhóm chuyên trách để điều tra toàn diện nguyên nhân vụ bạo lực, trong khi cảnh sát cũng tiến hành một cuộc điều tra riêng. Bộ trưởng Tư pháp Harshana Nanayakkara yêu cầu báo cáo đầy đủ về vụ việc.



Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đụng độ có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa một nhóm bị cáo buộc ủng hộ hoạt động buôn bán ma túy trong nhà tù và một nhóm phản đối các hoạt động này. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết nguyên nhân chính thức vẫn đang được làm rõ.



Vụ bạo loạn tại Negombo một lần nữa làm nổi bật sức ép nghiêm trọng đối với hệ thống nhà tù Sri Lanka, trong bối cảnh tình trạng quá tải kéo dài làm gia tăng nguy cơ mất an ninh, trật tự tại các cơ sở giam giữ./.

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