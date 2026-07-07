Bão Maysak tiếp tục gây mưa diện rộng tại Trung Quốc

Sáng 7/7, Trung tâm Thủy văn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã nâng cảnh báo lũ lên mức đỏ-cấp cao nhất, trong bối cảnh hoàn lưu của bão Maysak tiếp tục kết hợp với gió mùa Tây Nam gây mưa lớn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa thứ cấp.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, số liệu giám sát thủy văn lúc 7h ngày 7/7 (giờ địa phương, tức 6h theo giờ Việt Nam) cho thấy 70 trạm quan trắc ở 55 con sông tại Quảng Tây ghi nhận mực nước vượt báo động từ 0,01-7,46 m.

Trong 24 giờ tới, dự báo nhiều đoạn trên các sông Uất Giang, Kiềm Giang, Tầm Giang, Tây Giang, Phòng Thành Giang và một số phụ lưu sẽ xuất hiện lũ vượt mức báo động từ 4-6 m, trong khi mực nước tại đoạn Tây Giang chảy qua thành phố Ngô Châu có thể vượt mức báo động khoảng 5 m.

Cơ quan thủy văn Quảng Tây cảnh báo các thành phố Nam Ninh, Quý Cảng, Ngô Châu, Khâm Châu, Bắc Hải, Phòng Thành Cảng, Ngọc Lâm và Quế Lâm tăng cường các biện pháp phòng chống lũ, đồng thời khuyến cáo người dân tại các khu vực ven sông chủ động sơ tán khi cần thiết.

Cùng ngày, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo mưa lớn màu cam và cảnh báo thời tiết đối lưu mạnh màu vàng. Dự báo trong hai ngày 7 và 8/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu còn lại của bão Maysak kết hợp với gió mùa Tây Nam, nhiều địa phương như Quảng Tây, Sơn Đông, Liêu Ninh cùng một số khu vực khác sẽ có mưa to đến rất to. Riêng khu vực Đông Nam Quảng Tây có nơi xuất hiện mưa đặc biệt lớn với lượng mưa 250-260 mm.

Ngập lụt do mưa lớn gây ra bởi bão Maysak ở đô thị Phòng Thành Cảng thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc ngày 5/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết mưa lớn kéo dài tại Quảng Tây có thể gây lũ quét, sạt lở đất, dòng bùn đá và các thảm họa thứ cấp khác. Ngoài ra, nhiều khu vực ở Hoa Bắc, Hoàng Hoài và miền Đông Trung Quốc cũng có nguy cơ xảy ra dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, trong đó một số nơi có thể ghi nhận gió giật trên cấp 12, thậm chí không loại trừ khả năng xuất hiện lốc xoáy.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết đã duy trì ứng phó khẩn cấp cấp II đối với công tác phòng chống lũ tại Quảng Tây. Tối 6/7, tổ công tác của bộ đã có mặt tại thành phố Hoành Châu để chỉ đạo xử lý sự cố tràn đỉnh và vỡ cục bộ tại các hồ chứa; đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống lũ.

Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ảnh hưởng của bão Maysak dự kiến còn kéo dài khoảng hai ngày, song tình hình ngập lụt dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong nhiều ngày tới.

Từ đầu mùa mưa đến nay, hệ thống sông Tây Giang thuộc lưu vực Châu Giang đã trải qua 14 đợt mưa lớn liên tiếp, khiến đất tại nhiều khu vực đã bão hòa nước, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ trên các sông vừa và nhỏ, lũ quét và sạt lở đất.

Trước đó, tối 6/7, chính quyền thành phố Nam Ninh cho biết mưa cực đoan do bão Maysak đã khiến 2 người thiệt mạng. Mưa lớn cũng gây tràn đỉnh và vỡ cục bộ một số hồ chứa tại thành phố Hoành Châu và huyện Tân Dương, ảnh hưởng khoảng 55.000 người, trong đó gần 48.000 người đã được sơ tán khẩn cấp./.

Bão Maysak gây mưa lũ nghiêm trọng tại Trung Quốc, nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố Ủy ban Quản lý tình trạng khẩn cấp Nam Ninh cho biết từ ngày 4-6/7, phần lớn địa bàn thành phố này ghi nhận mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn khiến mực nước trên nhiều sông tăng nhanh.

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