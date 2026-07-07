Trung Quốc: Dốc toàn lực trong công tác phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 7/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra chỉ đạo quan trọng về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai tại nước này.

Ông Tập Cận Bình nêu rõ những ngày qua, mưa lớn và gió mạnh đã gây ra hàng loạt thảm họa, bao gồm vỡ đập và lở đất tại các khu vực như Quảng Tây, Hồ Bắc và Cam Túc, dẫn đến thiệt hại lớn về người và tài sản.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải dốc toàn lực tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ khẩn cấp, tích cực điều trị cho người bị thương cũng như bố trí nơi ở cho người dân bị ảnh hưởng, nhằm giảm thiểu tối đa thương vong và ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp.

Ông Tập Cận Bình lưu ý tình hình phòng chống lũ lụt hiện nay đang diễn biến nghiêm trọng và phức tạp. Ông yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp đã đề ra, kiên quyết loại bỏ tâm lý chủ quan, lơ là, đồng thời thực hiện nghiêm túc trách nhiệm trong công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai.

Chủ tịch Trung Quốc cũng chỉ đạo tiến hành rà soát và khắc phục triệt để các nguy cơ, hiểm họa tại các khu vực sông, hồ có tiềm ẩn về an toàn và những nơi dễ xảy ra thảm họa địa chất; tăng cường công tác giám sát, hệ thống cảnh báo sớm và khả năng sẵn sàng ứng cứu khẩn cấp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đồng thời, cơ quan chức năng cần nỗ lực toàn diện trong mọi khâu phòng chống và cứu trợ thiên tai để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Cùng ngày, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường chỉ đạo Văn phòng Bộ Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia cùng Văn phòng Ủy ban Phòng chống, Giảm nhẹ và Cứu trợ thiên tai quốc gia hướng dẫn chính quyền các địa phương theo dõi sát sao tình hình mưa lũ; tăng cường công tác giám sát và cảnh báo sớm các mối nguy; nỗ lực tối đa thực hiện các hoạt động cứu hộ khẩn cấp; rà soát kỹ lưỡng các rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn; triển khai chu đáo các biện pháp phòng chống lụt bão và cứu trợ thiên tai; đồng thời kiên quyết ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp nghiêm trọng.

Liên quan đến tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại Quảng Tây, cùng ngày 7/7, thành phố Nam Ninh (Quảng Tây) đã tổ chức cuộc họp báo lần thứ hai về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai nhằm cập nhật tình hình tại thành phố Hoành Châu và huyện Tân Dương.

Cảnh ngập lụt tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tính đến 11h cùng ngày, thành phố Hoành Châu đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong và 8 người mất tích. Số liệu thống kê cho thấy có 84.700 cư dân tại thành phố Hoành Châu bị ảnh hưởng bởi thiên tai; trong số 54.468 người cần di dời, 53.808 người đã được sơ tán và tái định cư khẩn cấp, trong khi 660 người còn lại đang được sơ tán theo từng đợt. Huyện Tân Dương có 8.606 cư dân đã bị ảnh hưởng, trong khi toàn bộ 8.150 người cần di dời đều đã được sơ tán và được bố trí chỗ ở an toàn.

Tại tỉnh Cam Túc, sáng sớm cùng ngày tại thôn Nhậm Tạng, huyện Đãng Xương (Dangchang), thành phố Lũng Nam đã xảy ra sạt lở đất khiến 33 người mất tích. Lực lượng cứu nạn đã xác định được vị trí của 21 người mắc kẹt, trong đó 5 người đã tử vong. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để tìm kiếm 12 người còn lại.

Tối 6/7, nhiều khu vực ở phía Đông tỉnh Hồ Bắc đã hứng chịu các hiện tượng thời tiết đối lưu dữ dội, gây mưa lớn và gió giật mạnh, đồng thời ghi nhận có lốc xoáy tại một số thị trấn.

Tính đến nay, thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến 14.600 người, khiến 11 người thiệt mạng và một người mất tích; công tác cứu hộ, cứu nạn đang được triển khai một cách trật tự, trong khi mức độ thiệt hại vẫn đang được xác minh./.

Bão Maysak tiếp tục gây mưa diện rộng tại Trung Quốc Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ảnh hưởng của bão Maysak dự kiến còn kéo dài khoảng hai ngày, song tình hình ngập lụt dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong nhiều ngày tới.