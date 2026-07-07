Pháp rút toàn bộ các nhà ngoại giao ở Burkina Faso về nước

Mới đây, Pháp đã rút toàn bộ các nhà ngoại giao hiện công tác tại Burkina Faso về nước, đồng thời yêu cầu tất cả nhân viên ngoại giao của quốc gia Tây Phi rời khỏi Pháp.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết toàn bộ các nhà ngoại giao nước này hiện công tác tại Burkina Faso đã trở về nước hồi cuối tuần trước.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu tập Đại biện lâm thời của Burkina Faso tại Paris và thông báo rằng toàn bộ nhân viên ngoại giao Burkina Faso phải rời lãnh thổ Pháp chậm nhất vào tối 6/7 (theo giờ địa phương).

Động thái trên được đưa ra sau khi chính quyền quân sự Burkina Faso ngày 26/6 thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp, cáo buộc Paris liên tục có các hành động đi ngược lại lợi ích của quốc gia Tây Phi này.

Trong tuyên bố được đọc trên truyền hình quốc gia, quyết định có hiệu lực từ ngày 26/6, nhà chức trách Burkina Faso nêu rõ việc cắt quan hệ chỉ giới hạn trong khuôn khổ thể chế ngoại giao giữa hai nhà nước, không ảnh hưởng tới các mối liên hệ lịch sử, văn hóa, xã hội và con người giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, Pháp lấy làm tiếc về mức độ nghiêm trọng trong quan hệ ngoại giao hai nước, gọi đây là quyết định "thù địch và vô căn cứ"; bác bỏ những cáo buộc của Ouagadougou về việc nước này tài trợ khủng bố; đồng thời cho biết đang xem xét các biện pháp đáp trả tương ứng.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi công dân của nước này tại Burkina Faso hết sức thận trọng trước những diễn biến chính trị và an ninh ở quốc gia Tây Phi này.

Quan hệ giữa Pháp và Burkina Faso liên tục xấu đi kể từ khi quân đội quốc gia Tây Phi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính vào tháng 9/2022.

Trong những năm gần đây, Burkina Faso từng bước tăng cường quan hệ với các đối tác mới như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, trong bối cảnh nước này ngày càng rời xa các đồng minh phương Tây./.

Burkina Faso tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Pháp Nhà chức trách Burkina Faso nêu rõ việc cắt quan hệ chỉ giới hạn trong khuôn khổ thể chế ngoại giao giữa hai nhà nước, không ảnh hưởng tới các mối liên hệ lịch sử, văn hóa... giữa nhân dân hai nước.

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