Đức thông qua dự toán ngân sách 2027, dự kiến vay mới hơn 200 tỷ euro

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Nội các Đức ngày 6/7 đã thông qua dự toán ngân sách năm 2027 và kế hoạch tài chính đến năm 2030, trong đó dự kiến vay mới hơn 200 tỷ euro nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư lớn cho quốc phòng, hạ tầng và chuyển đổi kinh tế.

Theo dự toán, tổng chi ngân sách liên bang năm 2027 ước đạt 555,4 tỷ euro (khoảng 635 tỷ USD), tăng đáng kể so với mức 524,5 tỷ euro của năm 2026. Trong đó, chi tiêu quốc phòng tiếp tục được ưu tiên, với ngân sách dành cho Quân đội Đức dự kiến vào khoảng 109,7 tỷ euro, tăng gần 1/3 so với năm trước.

Ngoài ra, khoảng 30 tỷ euro sẽ được giải ngân từ Quỹ đặc biệt dành cho Quân đội Đức.

Khoản vay ròng mới của ngân sách liên bang năm 2027 dự kiến ở mức 118,7 tỷ euro, cao hơn mức 98 tỷ euro của năm 2026. Nếu tính cả các khoản vay từ Quỹ đặc biệt về hạ tầng và trung hòa khí hậu cùng Quỹ đặc biệt dành cho Quân đội Đức, tổng nợ mới trong năm 2027 sẽ vượt 200 tỷ euro và có thể tăng lên khoảng 219,5 tỷ euro vào năm 2030.

Chính phủ Đức cho biết nguồn vốn này sẽ được sử dụng để nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, gồm cầu, đường bộ, đường sắt và nhiều dự án khác. Tổng vốn đầu tư của chính quyền liên bang trong năm 2027 dự kiến đạt 117,5 tỷ euro.

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil khẳng định quyết định tăng vay nợ là cần thiết. Theo ông, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) không thể vừa duy trì chính sách ngân sách cân bằng, vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh thay đổi.

Để cải thiện cân đối ngân sách, chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz cũng đề xuất một số biện pháp tăng thu và cắt giảm chi, trong đó có tăng thuế đối với đồ uống có cồn, cắt giảm một số khoản trợ cấp, đồng thời sử dụng một phần nguồn thu từ giao dịch phát thải khí nhà kính để bổ sung cho ngân sách.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của nhiều tổ chức môi trường, coi đây là hành động đi ngược lại các cam kết về chuyển đổi xanh.

Bản dự toán ngân sách cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng doanh nghiệp. Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI) cho rằng kế hoạch gia tăng chi tiêu và nợ công là đáng lo ngại, đồng thời kêu gọi chính phủ tập trung hơn vào các khoản đầu tư thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Trong khi đó, Tổng liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) cảnh báo đến năm 2030, các khoản chi cho an sinh xã hội, quốc phòng và lãi vay có thể chiếm khoảng 80% tổng ngân sách, khiến dư địa dành cho các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ngày càng bị thu hẹp.

Sau khi được Nội các thông qua, dự toán ngân sách sẽ được trình lên Quốc hội Đức để xem xét và dự kiến thông qua vào cuối tháng 11 năm nay./.

Thị phần của các hãng ôtô nước ngoài tại Đức tăng mạnh Thị trường ôtô Đức đã khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2026, song các hãng xe nước ngoài, đặc biệt từ các doanh nghiệp Trung Quốc, là những bên hưởng lợi lớn nhất từ đà phục hồi này.