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Tổng thống Litva phê chuẩn toàn bộ chính phủ mới

Thông cáo cho biết Tổng thống Gitanas Nausėda đã xem xét đề xuất của Thủ tướng Mindaugas Sinkevičius theo Hiến pháp và đã ký sắc lệnh phê chuẩn thành phần của chính phủ thứ 21 của Litva.

Tâm Hằng

Ngày 6/7, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda đã phê chuẩn thành phần của chính phủ mới như Thủ tướng đề xuất.

Động thái này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Quốc hội Litva phê chuẩn ông Mindaugas Sinkevičius, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội, giữ chức Thủ tướng mới của nước này.

Thông cáo cho biết Tổng thống Gitanas Nausėda đã xem xét đề xuất của Thủ tướng Mindaugas Sinkevičius theo Hiến pháp và đã ký sắc lệnh phê chuẩn thành phần của chính phủ thứ 21 của Litva.

Trong danh sách chính phủ mới, người đứng đầu các bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Giáo dục, Khoa học và Thể thao, Kinh tế và Đổi mới, và Tư pháp được giữ nguyên. Trong khi, các quan chức mới được bổ nhiệm vào các vị trí Bộ trưởng Tài chính, Nội vụ, Môi trường, Văn hóa, Y tế, Nông nghiệp và Năng lượng.

Đáng chú ý, cựu Thủ tướng Inga Ruginienė sẽ trở lại chức vụ Bộ trưởng An sinh Xã hội và Lao động. Sau khi Quốc hội Litva thông qua chương trình của chính phủ, nội các sẽ tuyên thệ nhậm chức và chính thức đảm nhận nhiệm vụ.

Quyết định thay đổi chính phủ và thủ tướng được đưa ra sau khi lãnh đạo đảng cầm quyền Dân chủ Xã hội quyết định loại đảng Bình minh Nemunas khỏi thỏa thuận liên minh và thay thế bằng Liên minh Dân chủ "Vì Litva"./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Litva #Nội các #Chính phủ mới Litva
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