Sân bay Đức quá tải vì hệ thống kiểm soát biên giới mới của EU

Hiệp hội Sân bay Đức (ADV) cho biết thời gian chờ làm thủ tục tại các điểm kiểm soát biên giới đã tăng đáng kể từ khi Liên minh châu Âu (EU) triển khai Hệ thống Kiểm soát Nhập cảnh/Xuất cảnh (EES), khiến nhiều hành khách phải chờ đợi trong thời gian dài.



Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn lời Chủ tịch ADV kiêm Giám đốc Sân bay Berlin, bà Aletta von Massenbach, cho biết tại một số sân bay, hành khách đến từ các quốc gia ngoài khối Schengen phải chờ tới 2 giờ để hoàn tất thủ tục nhập cảnh. Theo bà, đây là khoảng thời gian chờ đợi “không thể chấp nhận được.”



Hệ thống EES, được EU triển khai từ tháng 10/2025, nhằm hiện đại hóa công tác kiểm soát biên giới. Theo quy định mới, công dân đến từ các quốc gia ngoài khối Schengen phải cung cấp dữ liệu sinh trắc học, gồm dấu vân tay và ảnh khuôn mặt, cùng với thông tin hộ chiếu trước mỗi lần nhập cảnh.

Việc đăng ký được thực hiện thông qua các quầy tự phục vụ, khiến thời gian làm thủ tục kéo dài hơn so với trước đây. Hệ thống này được xây dựng nhằm tăng cường phòng, chống khủng bố và tội phạm xuyên biên giới.



Theo Ủy ban châu Âu, trong những tháng đầu vận hành, EES đã giúp phát hiện hàng trăm đối tượng tình nghi và từ chối nhập cảnh đối với hàng nghìn trường hợp không đủ điều kiện. Công dân Đức và hành khách đến từ khu vực Schengen không phải thực hiện quy trình này.



ADV cho rằng nguyên nhân chính gây ùn tắc là việc thu thập dữ liệu sinh trắc học trong lần nhập cảnh đầu tiên mất nhiều thời gian, trong khi chưa triển khai rộng rãi hình thức khai báo dữ liệu điện tử trước chuyến đi.

Hiệp hội này đề nghị Bộ Nội vụ và Cảnh sát Liên bang Đức áp dụng linh hoạt các biện pháp mà EU cho phép nhằm giảm ùn tắc.

Theo quy định của EU, việc thu thập dữ liệu sinh trắc học có thể tạm thời được nới lỏng nếu tình trạng xếp hàng kéo dài đến mức không thể chấp nhận.



Bên cạnh đó, ADV kêu gọi đẩy nhanh việc triển khai các giải pháp số, trong đó có ứng dụng trên điện thoại thông minh cho phép hành khách hoàn tất trước một số thủ tục kiểm tra.

Theo EU, ứng dụng này đã sẵn sàng đưa vào sử dụng, song hiện mới được triển khai tại Thụy Điển và Bồ Đào Nha./.

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