EU đề nghị Pháp sửa dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/7 cho rằng dự luật của Pháp nhằm cấm người dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội sẽ vi phạm các quy định của khối nếu được thông qua với nội dung hiện nay.

Theo ý kiến chính thức bằng văn bản của Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của EU, dự luật của Pháp có sự chồng chéo với Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU, đồng thời trao quá nhiều quyền cho cơ quan quản lý trong nước.

EU cho biết ý kiến trên không ngăn cản Pháp áp dụng quy định về độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội, nhưng Paris cần điều chỉnh dự luật để phù hợp với luật pháp chung của khối.

Theo quy trình của EU, dự luật này của Pháp cũng không thể được thông qua trước ngày 10/8, do phải tuân thủ các thủ tục của liên minh.

Theo người phát ngôn EU, ông Thomas Regnier, ý kiến của Ủy ban châu Âu giúp bảo đảm các biện pháp ở cấp quốc gia phát huy hiệu quả và phù hợp với luật pháp EU.

Cũng theo người phát ngôn này, EU tôn trọng quyền của các quốc gia thành viên trong việc ban hành luật riêng, song nhấn mạnh cần hạn chế tình trạng phân mảnh giữa các hệ thống pháp lý quốc gia vốn có thể dẫn đến sự thiếu thống nhất về pháp lý hoặc làm suy yếu hiệu quả thực thi.

Ông Regnier cũng khẳng định EU hoàn toàn chia sẻ mục tiêu của giới chức Pháp trong việc tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường mạng.

Các nhà hoạch định chính sách châu Âu đang tăng cường nỗ lực trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng sau khi Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần và phát triển của trẻ em. Sau đó, một số quốc gia khác, trong đó có Anh, cũng áp dụng các biện pháp tương tự.

EU hiện đang xem xét khả năng áp dụng lệnh cấm trên toàn khối, sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen giao một nhóm chuyên gia nghiên cứu các biện pháp nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến.

Nhóm này dự kiến trình khuyến nghị lên bà von der Leyen ngày 13/7. Trước đó, người đứng đầu Ủy ban châu Âu cho biết ủng hộ việc hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội và để ngỏ khả năng Ủy ban châu Âu đưa ra đề xuất trong mùa Hè này.

Trong khi EU đưa ra yêu cầu trên đối với Pháp, các nền tảng phát trực tuyến của Mỹ lại đang phản đối những quy định mới của Pháp về nghĩa vụ đầu tư vào sản xuất nội dung trong nước. Cụ thể, các nền tảng gồm Netflix, Disney+ và Prime Video của Amazon ngày 6/7 cho biết đã đệ đơn kháng cáo nhằm phản đối quy định mới của Pháp, theo đó yêu cầu các nền tảng này dành 20% khoản đầu tư tại Pháp cho phim hoạt hình, phim tài liệu và các chương trình biểu diễn trực tiếp.

Quy định trên nằm trong chính sách bảo vệ ngành văn hóa của Pháp, yêu cầu các nhà phát sóng và nền tảng trực tuyến đầu tư vào nhiều loại hình nghệ thuật có tiềm năng thương mại thấp hơn so với phim truyền hình hoặc điện ảnh truyền thống.

Theo sắc lệnh được cập nhật từ tháng 1 năm nay, các nền tảng video nước ngoài phải dành 20% khoản đầu tư hằng năm tại Pháp cho 3 lĩnh vực nói trên.

Trước đó, từ năm 2021, các nền tảng này đã phải đóng góp một phần doanh thu tại Pháp cho hoạt động sản xuất nội dung nghe nhìn và điện ảnh trong nước.

Trước quy định này, các công ty Mỹ nói trên đã gửi đơn lên Hội đồng Nhà nước Pháp, tức tòa hành chính cao nhất của nước này, sau khi kiến nghị không được Chính phủ Pháp chấp thuận.

Trong đơn, Netflix cho rằng các quy định mới đã làm tăng gấp đôi nghĩa vụ đầu tư vào các thể loại này, đồng thời chỉ áp dụng riêng với các dịch vụ phát trực tuyến, gây ảnh hưởng đến quyền tự do biên tập nội dung. Mặc dù vậy, Netflix cho biết nền tảng này vẫn cam kết hỗ trợ ngành sáng tạo của Pháp.

Trong khi đó, Amazon nhấn mạnh việc kháng cáo nhằm bảo đảm một khuôn khổ pháp lý “cân bằng, công bằng và phù hợp," vì lợi ích của công chúng, các nhà sáng tạo và ngành công nghiệp nội dung.

Trước các ý kiến như vậy, Nghiệp đoàn Nhà sản xuất Phim Hoạt hình Pháp đã lên tiếng bảo vệ quy định mới, cho rằng chính sách này giúp khắc phục thực tế các nền tảng trực tuyến đầu tư còn hạn chế vào lĩnh vực phim hoạt hình và thường chỉ mua lại các sản phẩm đã có./.

Hạ viện Pháp thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội Hạ viện Pháp đã phê duyệt dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần của trẻ em, và đang chờ Thượng viện phê duyệt.