Mỹ sẽ khôi phục luân chuyển lực lượng tại Ba Lan trong những tuần tới

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz ngày 6/7 cho biết Mỹ sẽ nối lại kế hoạch luân chuyển lực lượng quân sự tới Ba Lan sau khi bị đình chỉ trước đó, với quá trình triển khai dự kiến hoàn tất trong những tuần tới.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quan tâm tới mức độ cam kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh châu Âu, sau khi Mỹ trước đó cho biết đang xem xét điều chỉnh bố trí lực lượng quân sự tại một số khu vực trên châu lục.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, phát biểu tại lễ ký thỏa thuận về việc Ba Lan sản xuất tên lửa hành trình Barracuda, do Mỹ thiết kế, Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho biết đã nhận được xác nhận từ Phó Đại sứ Mỹ và Tùy viên quân sự Mỹ tại Ba Lan rằng hoạt động luân chuyển quân của Mỹ, vốn bị tạm dừng vài tuần trước, đang được khôi phục.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói: “Trong những tuần tới, việc luân chuyển quân đội Mỹ tại Ba Lan sẽ được hoàn tất."

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ hồi tháng 5 bất ngờ đình chỉ kế hoạch triển khai một lữ đoàn thiết giáp, gồm khoảng 4.000 binh sỹ tới Ba Lan. Quyết định này khiến Vácsava quan ngại, trong bối cảnh Ba Lan từ lâu coi Mỹ là đồng minh an ninh quan trọng.

Sau đó, đến tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ triển khai thêm 5.000 quân nhân tới Ba Lan, song chưa rõ lực lượng này sẽ thay thế hay bổ sung cho kế hoạch triển khai lữ đoàn thiết giáp trước đó.

Ông Marcin Przydacz, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, nhận định số lượng 5.000 quân nhân có thể liên quan đến việc thay thế lực lượng đã bị đình chỉ, thay vì là một đợt tăng cường mới. Ông Przydacz đưa ra nhận định trên sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Theo quan chức Ba Lan, Warsaw đã nhận được “tín hiệu xanh hoàn toàn” từ Nhà Trắng về khả năng duy trì sự hiện diện quân sự thường trực của Mỹ tại Ba Lan.

Hiện khoảng 10.000 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan, đưa nước này trở thành quốc gia châu Âu có lực lượng Mỹ hiện diện lớn thứ hai, chỉ sau Đức. Tuy nhiên, phần lớn lực lượng trên được triển khai theo hình thức luân phiên, thay vì đóng quân thường trực.

Trong nhiều năm qua, Ba Lan đã thúc đẩy việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ trên lãnh thổ của quốc gia khu vực Trung Âu này. Bộ trưởng Quốc phòng Kosiniak-Kamysz tháng trước cho biết các cuộc đàm phán với Washington về vấn đề này đã bước sang “giai đoạn tiếp theo”, trong khi Lầu Năm Góc đang tiến hành đánh giá lại việc bố trí lực lượng.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) dự kiến diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 7-8/7.

Giới quan sát đánh giá đây là một trong những kỳ họp quan trọng nhất của liên minh trong nhiều năm qua. Một trong những nội dung trọng tâm là việc tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang rà soát toàn diện việc triển khai lực lượng và thế trận quân sự của Mỹ tại châu Âu. Vấn đề Ukraine cũng sẽ là nội dung trọng tâm của hội nghị.

Trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz khẳng định việc nước này chuyển giao một số tên lửa đánh chặn PAC-3 thuộc hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine không làm suy giảm năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa trên không.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho biết việc chuyển giao được thực hiện theo đề nghị của các đối tác NATO, trong đó có Tổng Thư ký NATO và Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ. Ông nhấn mạnh đây chỉ là một phần trong nguồn dự trữ quốc phòng của Ba Lan và “không ảnh hưởng đến khả năng phòng không của đất nước."

Về vấn đề minh bạch, ông Kosiniak-Kamysz cho biết thông tin về việc chuyển giao đã được báo cáo với Văn phòng Tổng thống và Cục An ninh Quốc gia Ba Lan.

Sau những tranh luận trong nước, Bộ Quốc phòng Ba Lan quyết định công bố danh sách toàn bộ các khoản viện trợ quân sự dành cho Ukraine kể từ năm 2022. Theo đó, tổng giá trị viện trợ quân sự của Ba Lan dành cho Ukraine đến năm 2026 đạt khoảng 16,45 tỷ zloty (4,3 tỷ USD), trong đó khoảng 15 tỷ zloty được thực hiện trong giai đoạn 2022-2023 dưới thời chính phủ do đảng Luật pháp và Công lý (PiS) lãnh đạo.

Cùng ngày, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini cho biết Slovakia sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine và hỗ trợ các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Tuy nhiên, ông Pellegrini lưu ý Slovakia sẽ không tham gia các khoản đóng góp tài chính hoặc các khoản vay mới thuộc chương trình tài trợ quân sự tiếp theo của NATO nhằm hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuyên bố được ông Pellegrini đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Ngoại trưởng nước này Juraj Blanár.

Kể từ khi Chính phủ của Thủ tướng Robert Fico lên nắm quyền năm 2023, Slovakia đã chấm dứt việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine từ nguồn dự trữ quốc gia. Cùng với Cộng hòa Séc và Hungary, Slovakia cũng tuyên bố không tham gia bảo lãnh khoản vay trị giá 90 tỷ euro (khoảng 105 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh đưa ra những quyết định mạnh mẽ tại hội nghị thượng đỉnh NATO nhằm tăng cường hệ thống phòng không cho Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết vấn đề này sẽ là một trong những nội dung được thảo luận tại hội nghị./.

Ba Lan thảo luận với Mỹ về tăng cường hiện diện quân sự Ba Lan đang xem xét nhiều phương án triển khai và sẵn sàng đầu tư hạ tầng cần thiết để tiếp nhận lực lượng Mỹ, nhằm tăng cường năng lực quân sự của Mỹ tại Ba Lan và sườn phía Đông của NATO.