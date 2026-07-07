Maroc ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố ở nhiều địa điểm

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, cơ quan chống khủng bố Maroc ngày 6/7 cho biết đã ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào những địa điểm trọng yếu và các mục tiêu công cộng do một mạng lưới trung thành với chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại vùng Sahel lên kế hoạch.

Theo tuyên bố của Cục Điều tra Tư pháp Trung ương Maroc (BCIJ), lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 10 nghi phạm trong các chiến dịch phối hợp diễn ra tại các thành phố Agadir, Taroudant, Casablanca, Hajeb, Tetouan, Fqih Ben Salah và Safi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các nghi phạm đã tuyên thệ trung thành với IS và nhận chỉ đạo trực tiếp từ chi nhánh của tổ chức khủng bố này tại khu vực Sahel để tiến hành các vụ tấn công trên lãnh thổ Maroc.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vũ khí sắc nhọn, quần áo kiểu quân đội, tài liệu hướng dẫn chế tạo thiết bị nổ, dữ liệu số cùng nhiều hóa chất.

Các điều tra viên cũng phát hiện một chiếc ô tô đã được cải tạo và nghi được chuẩn bị để sử dụng trong một vụ đánh bom liều chết bằng xe hoặc lao xe vào đám đông.

Chiến dịch này một lần nữa cho thấy mối đe dọa từ các nhóm thánh chiến đang hoạt động tại vùng Sahel, nơi các chi nhánh của IS và tổ chức khủng bố al-Qaeda đã mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động tại Burkina Faso, Mali và Niger trong những năm gần đây./.

AU họp khẩn về phái bộ chống khủng bố ở Somalia sau khi Mỹ tuyên bố cắt tài trợ AU đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để định đoạt tương lai của Phái bộ Hỗ trợ và Ổn định của Liên minh châu Phi tại Somalia sau khi Mỹ bất ngờ tuyên bố sẽ chấm dứt toàn bộ nguồn tài trợ.