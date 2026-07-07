ASEAN-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược, phối hợp về các vấn đề khu vực

Ngày 7/7 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức Đối thoại Hàn Quốc-ASEAN nhằm rà soát việc triển khai Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế và những vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cuộc đối thoại thường niên có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Hye cùng đại diện của 11 nước thành viên ASEAN, diễn ra trước thềm chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến tổ chức tại thủ đô Manila (Philippines) trong tháng này.

Tại cuộc họp, hai bên đã đánh giá tiến độ triển khai các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hàn Quốc-ASEAN và trao đổi các định hướng nhằm mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Đại diện Hàn Quốc giới thiệu các sáng kiến của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung về chia sẻ năng lực đổi mới trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI) với ASEAN nhằm thúc đẩy tăng trưởng chung, đồng thời mở rộng hợp tác trong các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo dựa trên sức lan tỏa của làn sóng văn hóa Hàn Quốc.

Hàn Quốc cũng đề nghị ASEAN tăng cường phối hợp triển khai một số sáng kiến hợp tác mới, trong đó có dự án phòng, chống các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia và dự án Học viện An toàn hàng hải Hàn Quốc-ASEAN.

Các đại biểu cũng trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, gồm tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, diễn biến ở Biển Đông và tình hình Myanmar. Phía Hàn Quốc tái khẳng định mục tiêu thúc đẩy hòa bình, ổn định và cùng phát triển trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ASEAN trong các nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định bền vững tại khu vực.

Theo kế hoạch, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ diễn ra tại Manila từ ngày 21/7. Hàn Quốc dự kiến tham dự các cơ chế liên quan, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), nhằm trao đổi về các vấn đề an ninh khu vực và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên.

Quan hệ ASEAN-Hàn Quốc được nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10/2024, nhân Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc tổ chức tại Lào.

Việc nâng cấp quan hệ mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, an ninh, ứng phó biến đổi khí hậu và giao lưu nhân dân, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc cũng như vị thế của Hàn Quốc trong hợp tác với khu vực Đông Nam Á./.

Thực hiện Tầm nhìn Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Hàn Quốc cần trở thành khuôn khổ thực chất để duy trì đối thoại, tăng cường hợp tác trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

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