Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng và trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, bảo đảm không để sót hài cốt liệt sỹ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ vừa ký Công văn 69/CV-BCĐQG về việc triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng và trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Công văn nêu: Sáng ngày 6/7/2026, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Căn cứ kết quả thực tiễn và quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để tiếp tục phát huy hiệu quả, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ chính trị tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo quốc gia) đánh giá và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, yêu cầu tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sỹ chưa được quy tập đầy đủ; xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập chi tiết, khoa học, bảo đảm không để sót hài cốt liệt sỹ; đẩy mạnh cung cấp thông tin, phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập./.