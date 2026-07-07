Gần 4.900 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 6 tháng

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, 6 tháng đầu năm 2026, toàn lực lượng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, qua đó kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Sáu tháng qua, toàn quốc xảy ra 7.773 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.877 người, bị thương 4.486 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 1.641 vụ (17,4%), giảm 445 người chết (8,4%) và giảm 1.745 người bị thương (28%).

Trong số đó, đường bộ xảy ra 7.706 vụ, làm chết 4.827 người, bị thương 4.468 người; đường sắt xảy ra 46 vụ, làm chết 33 người, bị thương 11 người; đường thủy xảy ra 21 vụ, làm chết 17 người, bị thương 7 người.

Trên lĩnh vực tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 2,39 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tăng gần 721.600 trường hợp (43,23%) so với cùng kỳ năm 2025; tước quyền sử dụng 64.730 bằng, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và chứng chỉ chuyên môn; trừ điểm giấy phép lái xe đối với trên 336.000 trường hợp; tạm giữ gần 528.800 phương tiện các loại.

Trong số đó, đường bộ xử lý hơn 2,34 triệu trường hợp; đường sắt xử lý 10,3 nghìn trường hợp; đường thủy xử lý 36.300 nghìn trường hợp.

Cảnh sát giao thông tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có 592.000 trường hợp vi phạm tốc độ; 416,9 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 208.000 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định; 101.000 trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường; 23.900 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; gần 17.700 trường hợp chở hàng quá tải và 955 trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy.

Qua công tác rà soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, kiến nghị xử lý 7.853 điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã khắc phục 4.586 điểm, đạt 58,4%; hiện còn 3.267 điểm đang tiếp tục được xử lý.

Cảnh sát Giao thông Tây Ninh ứng dụng chuyển đổi số trong kiểm soát vi phạm, góp phần giảm tai nạn giao thông. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, qua công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các lực lượng chức năng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 1.648 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế và môi trường; bắt giữ 1.776 đối tượng.

Trong số đó có 364 vụ buôn lậu và gian lận thương mại; 424 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 233 vụ khai thác, vận chuyển cát, khoáng sản, thủy sản trái phép; 70 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc nổ; 81 vụ vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và 06 vụ nhập cảnh trái phép, qua đó, thu giữ 33 bánh heroin, 34.067 viên và 19,651kg ma túy các loại; 1.619kg pháo, thuốc nổ; 4.438m3 cát cùng nhiều loại hàng hóa có giá trị.

Tất cả các vụ việc đều được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị chức năng phát hiện 45 vụ tụ tập chạy xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; bắt giữ 471 đối tượng, trong đó đã khởi tố 15 vụ, 231 bị can; xử lý hành chính 26 vụ, 180 đối tượng; hiện đang tiếp tục điều tra 4 vụ, 60 đối tượng.

Cùng với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông cũng chú trọng tham mưu hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, đã tham mưu Chính phủ ban hành Đề án 456 về xây dựng Trung tâm dữ liệu và điều hành giao thông, đồng thời triển khai các đề án trọng điểm nhằm hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát giao thông.

Trong kỳ, có trên 4,11 triệu lượt công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, gồm trên 2,2 triệu lượt đăng ký xe (348.305 ôtô và 1.855.246 môtô), 484.200 lượt cấp đổi giấy phép lái xe và 1,4 triệu lượt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Đến nay, đã có trên 8 triệu tài khoản cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeTraffic; dữ liệu đã được làm sạch đối với 92,5% xe môtô và 86,7% xe ôtô, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông thống nhất, đồng bộ.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống camera giám sát và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm.

Tổng số có hơn 20.000 trường hợp vi phạm bị xử lý, đồng thời xác minh, xử lý 2.864 trường hợp từ phản ánh của người dân trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò giám sát của người dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Công tác đăng ký, quản lý phương tiện cũng được thực hiện hiệu quả với hơn 369.200 xe ôtô, 1,8 triệu xe môtô và 4.900 xe máy chuyên dùng đăng ký mới.

Theo số liệu thống kê trong kỳ, toàn quốc có 7,13 triệu ôtô, 84 triệu môtô và 112.000 xe máy chuyên dùng đã được đăng ký.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức đấu giá thành công 30.651 biển số ôtô và 56.345 biển số môtô; trong đó 29.839 biển số ôtô và 56.232 biển số môtô đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tổng số tiền đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp ngân sách nhà nước đạt khoảng 2.538 tỷ đồng.

Trong công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Cục Cảnh sát giao thông trực tiếp tiếp nhận, cấp đổi, cấp lại 1.595 giấy phép lái xe quốc tế.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương tổ chức sát hạch cho 2,9 triệu học viên; có 2,16 triệu học viên đạt yêu cầu, chiếm 66,5%; đồng thời tiếp nhận cấp đổi, cấp lại hơn 1 triệu giấy phép lái xe dân sự.

Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết đã chuyển mạnh công tác tuyên truyền sang giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đổi mới theo hướng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, tăng cường ứng dụng mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo.

Trong 6 tháng đầu năm, các nền tảng truyền thông của lực lượng Cảnh sát giao thông đạt hơn 1,4 tỷ lượt xem và 83 triệu lượt tương tác, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh./.

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí nhờ ứng dụng công nghệ Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong quản lý, điều hành giao thông đô thị.