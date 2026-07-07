Tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn vào ban đêm từ 10/7

Sáng 7/7, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) cho biết từ ngày 10/7 sẽ tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn trong khoảng thời gian sau 17 giờ hàng ngày đến 5 giờ sáng ngày hôm sau nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cam Lộ-La Sơn.

Phạm vi tạm dừng khai thác áp dụng trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn, từ Km0+000 đến Km102+200, bao gồm các nút giao trên tuyến.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, hiện các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục phục vụ mở rộng tuyến như tháo dỡ hệ thống biển báo, hộ lan tôn sóng và thu hẹp mặt đường để thi công.

Trong điều kiện khai thác hiện nay, đặc biệt vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế và các phương tiện thường lưu thông với tốc độ cao, nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn.

Để phòng ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện và lực lượng tham gia thi công trong suốt quá trình thực hiện.

Trong thời gian áp dụng phương án này, các phương tiện sẽ được điều tiết, phân luồng lưu thông trên các tuyến đường khác hiện có theo phương án tổ chức giao thông đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Ông Chu Văn Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn (thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) cho biết, sau khi nhận được yêu cầu của Cục Cảnh sát Giao thông, đơn vị đã tiến hành lấy ý kiến của các địa phương, Sở Xây dựng và Công an giao thông các tỉnh.

Sau đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã tổ chức họp và thống nhất dừng khai thác ban đêm từ 17 giờ ngày 10/7 cho đến khi có văn bản mới. Hiện tại, đơn vị đang triển khai lực lượng rà soát, cắm bổ sung các biển thông báo cho người dân cố gắng hoàn thiện trước ngày 10/7 xong để triển khai kịp thời.

Trước đó, vào tháng 5, Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xem xét xin ý kiến phương án tạm dừng khai thác tuyến cao tốc này vào ban đêm theo kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông nhằm đảm an toàn cho các phương tiện và đơn vị thi công.

Cao tốc Cam Lộ-La Sơn dài hơn 98 km, nối tỉnh Quảng Trị với thành phố Huế, hiện có quy mô 2 làn xe.

Dự án mở rộng tuyến cao tốc này lên 4 làn xe được khởi công trong tháng 5/2025 với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước./.

Điều chỉnh tốc độ lưu thông xe ôtô trên đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn Cao tốc Cam Lộ-La Sơn đã được điều chỉnh tốc độ khai thác trên các đoạn tuyến chưa triển khai thi công, đặc biệt là các đoạn đã thi công mở rộng đủ 4 làn xe để tăng khả năng thông hành tuyến đường.

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