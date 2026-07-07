Sớm gỡ “nút thắt” về mặt bằng, đẩy tiến độ Dự án cao tốc Dầu Giây-Tân Phú

Bộ Xây dựng vừa có công điện đề nghị liên danh xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải-Sơn Hải (nhà đầu tư) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú (doanh nghiệp dự án) đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Dự án đã được khởi công xây dựng ngày 19/8/2025, dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026, đưa vào khai thác vận hành từ năm 2027. Song đến nay, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, địa phương bàn giao mặt bằng 29,85/60,24km, đạt gần 50% theo chiều dài tuyến, dẫn đến việc triển khai thi công chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị thành phố Đồng Nai sớm bàn giao diện tích mặt bằng còn lại cho dự án trước ngày 15/7/2026; đặc biệt tại các vị trí quyết định đến tiến độ để sớm triển khai thi công, bảo đảm hoàn thành dự án.

Cùng với việc đẩy nhanh nguồn cung ứng vật liệu cho dự án, Bộ Xây dựng đặt ra là yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án chỉ đạo tư vấn giám sát, đơn vị thi công khẩn trương lập lại tiến độ chi tiết điều chỉnh đối với các hạng mục công trình, gói thầu theo phạm vi tiếp nhận bàn giao mặt bằng của địa phương; huy động bổ sung vốn chủ sở hữu, vốn vay triển khai dự án theo tiến độ yêu cầu; huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, vật liệu, tổ chức triển khai thi công ngay trên phạm vi đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, đặc biệt các hạng mục xử lý đất yếu, cầu vượt ngang.

Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ quy mô hoàn chỉnh dự án trình Bộ Xây dựng trước ngày 15/7/2026; tiếp tục triển khai thi công theo hợp đồng BOT đã ký kết, không để việc điều chỉnh làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công, hoàn thành của dự án.

Dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây-Tân Phú giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 60km. Tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe theo tiêu chuẩn, bề rộng nền đường 17m./.

Nhà đầu tư chậm trễ thi công cao tốc Dầu Giây-Tân Phú mặc dù đã có mặt bằng Dự án cao tốc Dầu Giây-Tân Phú có tiến độ triển khai thi công đối với phạm vi các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng đang còn chậm, nguy cơ không hoàn thành theo quy định của hợp đồng.