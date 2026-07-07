Hơn 130.000 lượt khách được đi xe buýt miễn phí trong khu vực Vành đai 1

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, sau một tuần vận hành hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức đã có hơn 130.000 lượt khách được miễn phí đi xe buýt trong Vành đai 1.

Khẳng định hệ thống vé điện tử liên thông được người dân đón nhận tích cực nhờ mang lại nhiều thuận tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đánh giá, về cơ bản, hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý sau thời gian đầu vận hành.

Ông Phương cũng thừa nhận, trong quá trình khai thác thực tế cũng phát sinh một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện như: tại một số trường hợp, thiết bị đọc vé ở cửa xuống chưa đủ độ nhạy, dẫn đến việc hoàn tiền cho hành khách còn chậm.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã ghi nhận và sẽ thực hiện tinh chỉnh để hệ thống thân thiện hơn với người sử dụng cũng như bổ sung thêm các tính năng phù hợp với thực tiễn hoạt động vận hành tuyến.

Để có thời gian cho hành khách (trong đó có người cao tuổi) làm quen và chuyển đổi sử dụng thẻ ảo và căn cước công dân..., Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã tiến hành gia hạn thời gian sử dụng thẻ miễn phí mẫu cũ (thẻ không gắn chip) đến hết ngày 31/12/2026 và thực hiện phát hành thẻ miễn phí điện tử vật lý gắn chip cho hành khách là người dân được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức được thành phố Hà Nội đưa vào thác từ ngày 25/6/2026. Ngay khi ra mắt, hệ thống vé điện tử đã tự động tính toán cự ly di chuyển trong Vành đai 1 để thực hiện miễn phí cho người dân theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố từ ngày 1/7 đến 30/6/2027.

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng, kết nối với các loại hình vận tải và dịch vụ di chuyển khác như metro, xe đạp công cộng, taxi, xe công nghệ, đường sắt và hàng không, hướng tới hình thành một hệ sinh thái giao thông liên thông, thuận tiện và liền mạch cho người dân.

Ngoài ra, thẻ vé giao thông sẽ được phát triển trở thành nền tảng thanh toán đa phương thức, hiện diện trong nhiều dịch vụ thiết yếu của đời sống đô thị, góp phần kiến tạo một môi trường số thuận tiện, hiện đại và kết nối hơn cho người dân Thủ đô./.

Hà Nội: Người dân dùng thẻ vé liên thông để đi xe buýt, đường sắt đô thị Với một thẻ điện tử hoặc ứng dụng trên điện thoại di động, hành khách có thể sử dụng thuận tiện trên các loại hình vận tải hành khách công cộng, thúc đẩy trong thanh toán không dùng tiền mặt.