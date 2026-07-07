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Phú Thọ: Khẩn trương trục vớt hai tàu hàng bị chìm trên sông Lô

Quá trình trục vớt được thực hiện khẩn trương nhưng thận trọng, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia, hạn chế ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu và hoạt động giao thông trên tuyến sông.

Nguyễn Văn Cảnh
Hoạt động trục vớt 2 tàu hàng đang được tiến hành thận trọng nhưng khẩn trương với quyết tâm cao của lực lượng chuyên trách. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)
Hoạt động trục vớt 2 tàu hàng đang được tiến hành thận trọng nhưng khẩn trương với quyết tâm cao của lực lượng chuyên trách. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) triển khai phương án trục vớt hai tàu hàng bị chìm tại khu vực trụ T5 cầu Sông Lô, thuộc xã Đoan Hùng.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, rạng sáng 29/6, do nước sông Lô dâng cao, dòng chảy xiết làm đứt dây neo, hai tàu hàng trôi tự do về phía hạ lưu. Trong quá trình trôi, một tàu va chạm với trụ T5 cầu Sông Lô khiến cả hai phương tiện bị chìm và mắc kẹt tại khu vực chân cầu.

Để bảo đảm an toàn công trình cầu Sông Lô cũng như hoạt động giao thông đường thủy, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 40 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát giao thông, Công an xã Đoan Hùng cùng các đơn vị liên quan tham gia thực hiện nhiệm vụ.

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Các lực lượng tiếp tục triển khai phương án theo kế hoạch, duy trì bảo vệ hiện trường và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm quá trình trục vớt diễn ra an toàn, hiệu quả. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Lực lượng chức năng sử dụng 3 tàu trục vớt, 4 tàu điều tiết và nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng triển khai công tác cứu hộ.

Quá trình trục vớt được thực hiện khẩn trương nhưng thận trọng, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia, hạn chế ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu và hoạt động giao thông trên tuyến sông.

Trong suốt quá trình triển khai, các lực lượng duy trì bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông đường thủy và sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh nhằm bảo đảm việc trục vớt diễn ra an toàn, hiệu quả.

Theo kế hoạch, việc trục vớt hai tàu hàng bị chìm sẽ hoàn thành trong ngày 7/7./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tàu hàng #sông Lô #Phú Thọ #cứu hộ #trục vớt #cầu Sông Lô #giao thông Phú Thọ
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