Lưu ý đặt cảnh báo đúng khoảng cách khi xe gặp sự cố trên cao tốc

Khoảng 23 giờ 30 ngày 6/7, tại Km153+100 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, đoạn thuộc xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ôtô tải làm lái xe D. Q. H. tử vong, phụ xe bị thương, hai phương tiện hư hỏng.

Qua khám nghiệm hiện trường và lời khai ban đầu của các bên liên quan, cơ quan chức năng xác định một xe ôtô tải gặp sự cố, phải dừng trên một phần làn đường xe chạy.

Tuy nhiên, lái xe khai chỉ đặt một thùng sơn làm vật cảnh báo cách phía sau xe khoảng 50 mét nên xe tải phía sau không kịp phát hiện và xử lý.

Bên cạnh việc xác định lái xe dừng xe không đặt cảnh báo đúng quy định, cơ quan chức năng cũng xác định sơ bộ lái xe điều khiển phương tiện phía sau không chú ý quan sát, dẫn đến vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết theo quy định hiện hành, khi phương tiện gặp sự cố buộc phải dừng trên đường cao tốc, người điều khiển phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị hoặc biển cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 mét để các phương tiện đang lưu thông từ phía sau có đủ thời gian phát hiện, giảm tốc độ và chuyển làn an toàn.

“Trên đường cao tốc, nơi các phương tiện thường di chuyển với tốc độ cho phép lên đến 120 km/h, khoảng cách 50 mét chỉ tương đương quãng đường xe chạy trong hơn một giây. Đây là khoảng cách quá ngắn để người điều khiển phương tiện phía sau có thể nhận biết tình huống nhất là trong điều kiện trời tối, tầm nhìn hạn chế để đánh giá nguy cơ, giảm tốc độ hoặc chuyển làn tránh chướng ngại vật một cách an toàn,” đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhận định.

Đồng thời cho rằng, chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung hoặc tầm nhìn bị hạn chế, nguy cơ xảy ra va chạm là rất lớn và thực tế tai nạn giao thông đã xảy ra.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc không chỉ xuất phát từ việc xe gặp sự cố mà còn do việc cảnh báo không đầy đủ hoặc không đúng quy định.

Khi cảnh báo được đặt quá gần phương tiện, ý nghĩa cảnh báo gần như không còn, bởi người điều khiển phương tiện phía sau không có đủ khoảng cách xử lý tình huống.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, khi phương tiện gặp sự cố trên đường cao tốc, người điều khiển cần nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn nếu còn khả năng di chuyển; bật đèn cảnh báo nguy hiểm; đặt thiết bị hoặc biển cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 mét; đưa toàn bộ người trên xe ra phía ngoài dải hộ lan và liên hệ ngay lực lượng chức năng hoặc đơn vị quản lý tuyến đường để được hỗ trợ.

Mỗi thao tác đúng quy định khi xử lý sự cố trên đường cao tốc không chỉ bảo vệ chính người điều khiển phương tiện mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho tất cả những người đang lưu thông trên tuyến đường./.

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