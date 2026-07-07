Hàng loạt cảng hàng không, sân bay được điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, thời kỳ 2021-2030 duy trì quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu; nghiên cứu quy hoạch, hình thành 36 cảng hàng không.

Cụ thể, có 19 cảng hàng không quốc tế gồm: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc, Côn Đảo.

Giai đoạn này có 17 cảng hàng không nội địa gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Thành Sơn, Thổ Chu.

Như vậy, các cảng hàng không được bổ sung trong giai đoạn này gồm: Ninh Bình, Gia Bình, Vân Phong, Lai Châu, Bạch Long Vĩ, Măng Đen, Phan Thiết.

Với quy hoạch được phê duyệt, Bộ Xây dựng cũng tính toán giai đoạn này các cảng hàng không sẽ có công suất thiết kế lên tới 249,14 triệu khách/năm và ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch với số vốn 577.572 tỷ đồng.

Tầm nhìn đến năm 2050, hình thành 37 cảng hàng không, trong đó 17 cảng hàng không nội địa vẫn giữ nguyên như giai đoạn 2021-2030 và chỉ bổ sung thêm cảng hàng không thứ hai Vùng Thủ đô, nâng tổng số 20 cảng hàng không quốc tế.

Với 37 cảng hàng không trên được định hình, công suất thiết kế dự kiến lên tới 533,5 triệu khách/năm và tổng vốn đầu tư để hiện thực hóa quy hoạch lên tới 586.505 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh, bổ sung bố trí các trung tâm logistics hàng không tại các cảng hàng không có nhu cầu vận tải hàng hóa từ 250.000 tấn/năm trở lên, bảo đảm điều kiện về kho vận và kết nối đa phương thức; định hướng phát triển các trung tâm logistics tại các cảng hàng không vùng Thủ đô, vùng Thành phố Hồ Chí Minh, các cảng hàng không Vân Đồn, Cát Bi, Quảng Trị, Chu Lai, Long Thành, Cần Thơ và một số cảng hàng không khác khi có nhu cầu vận tải hàng hóa đạt tiêu chí nêu trên.

Quy hoạch cảng hàng không toàn quốc cũng xây dựng các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại các cảng hàng không có nhu cầu; ưu tiên xây dựng các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại các cảng hàng không lớn, có điều kiện tốt về hạ tầng, đường bay quốc tế gồm: Vân Đồn, Nội Bài, Gia Bình, Chu Lai, Tân Sơn Nhất, Long Thành./.

Những sân bay nào dự kiến bị loại khỏi quy hoạch cảng hàng không toàn quốc? Những sân bay không còn phù hợp với quy hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam đề xuất rút khỏi quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn tới.