Gỡ bỏ rào cản tâm lý, giảm lo ngại đối với người sử dụng xe bán tải

Chính phủ đã ban hành Nghị định 241/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 165/2024/NĐ-CP, trong đó cho phép xe bán tải (pickup) được lưu thông như ôtô con.

Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, hãng xe ôtô nhìn nhận Nghị định này đã tháo gỡ những khó khăn, bất cập cho người dân trong quá trình sử dụng xe, đồng thời giải quyết một số vướng mắc trong công tác quản lý, góp phần tạo sự thống nhất hơn trong tổ chức giao thông.

Xe bán tải được lưu thông như ôtô con

Tại buổi Tọa đàm “Xe bán tải: Từ nhu cầu thực tiễn đến hoàn thiện chính sách” do Báo Xây dựng tổ chức vào sáng 7/7, theo ông Nguyễn Đông Phong, Trưởng phòng Phương tiện giao thông đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam), xe bán tải theo thuật ngữ của đăng kiểm được gọi là xe pickup.

Trong đó, xe bán tải có 2 loại gồm: ôtô con pickup (coi như xe ôtô con) và xe tải pickup (coi như xe tải). Xe pickup hiện nay đã có nhiều thay đổi về thiết kế, tăng tính tiện nghi, tăng tính kỹ thuật và có thiết kế gần như ôtô con.

Sau nhiều nghiên cứu, trao đổi, ông Phong cho biết các cơ quan quản lý đã đi đến thống nhất đề xuất sửa đổi Nghị định 165 theo hướng cho phép xe pickup, xe tải VAN dưới 3,5 tấn được lưu thông như ôtô con, đảm bảo hài hoà về mặt thực tiễn, doanh nghiệp, người dân.

Ông Trần Quang Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) chỉ ra thực tế tại Việt Nam, xe bán tải đã phổ biến hơn chục năm trở lại đây, hiện nay các quy định đã được hoàn thiện. Đây là xe có tính chất đặc thù như vừa chở hàng, vừa chở người.

“Việc phân định là loại xe nào hoàn toàn do doanh nghiệp sản xuất xe lựa chọn, nếu xếp vào dạng xe con thì sẽ áp theo xe con như thuế, quy định luật giao thông, biển báo, niên hạn không bị hạn chế. Ngược lại, nếu xếp vào xe tải được hưởng lợi về thuế thì phải áp dụng các quy định của xe tải. Nghị định 241 chỉ điều chỉnh cách thức tổ chức giao thông, không ảnh hưởng đến các chính sách về thuế, phí hay đăng kiểm đối với xe bán tải,” ông Hà nói.

Xe pickup, xe tải VAN dưới 3,5 tấn được lưu thông như ôtô con, đảm bảo hài hoà về mặt thực tiễn, doanh nghiệp, người dân. (Ảnh nguồn: TMV)

Ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý và Tổ chức giao thông (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết ngay sau khi Nghị định 241 được ký ban hành ngày 29/6, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan để triển khai thực hiện từ ngày 1/7. Theo đó, các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát hệ thống biển báo, điều chỉnh những vị trí chưa phù hợp để bảo đảm xe bán tải cabin kép và xe tải van dưới 3,5 tấn được lưu thông đúng theo quy định mới.

“Hiện nay, những nơi cấm xe tải sẽ không còn áp dụng đối với xe bán tải thuộc diện được tổ chức giao thông như xe con. Triển khai Nghị định 241, các địa phương sẽ phải rà soát toàn bộ hệ thống biển báo đang hạn chế thời gian lưu thông đối với xe tải. Theo đó, các biển cấm xe tải sẽ phải loại trừ đối với xe bán tải cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn. Đối với những tuyến đường hoặc làn đường hiện đang cấm xe tải, cơ quan quản lý sẽ tiến hành điều chỉnh hệ thống báo hiệu để bảo đảm phù hợp với quy định mới,” ông Điệp quả quyết.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Điều 11 Nghị định 241 không thay đổi việc phân loại xe mà chỉ điều chỉnh cách thức tổ chức giao thông đối với xe bán tải, không thay đổi việc phân loại phương tiện theo các quy định hiện hành.

“Quy định mới tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng và người điều khiển xe bán tải khi tham gia giao thông từ ngày 1/7. Cụ thể, xe bán tải được áp dụng tổ chức giao thông như xe con, thay vì như xe tải trước đây,” Thượng tá Nguyễn Hồng Long khẳng định.

Kích cầu thị trường xe bán tải

Đánh giá chính sách mới giúp khách hàng yên tâm chọn mua xe bán tải, góp phần phục hồi doanh số của các đại lý, nhà phân phối bán xe, ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam nhìn nhận việc cho phép xe bán tải cabin kép và xe tải dưới 3,5 tấn được tổ chức giao thông như xe con sẽ mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, góp phần giảm chi phí logistics, hạ tầng giao thông thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Phân tích thêm, ông Quyết cho rằng xe bán tải và xe tải dưới 3,5 tấn chính là huyết mạch của logistics đô thị và giao hàng chặng cuối. Khi được lưu thông như xe con, các điểm nghẽn về thời gian sẽ được tháo gỡ, hàng hóa được vận chuyển liên tục, không còn bị gián đoạn do quy định cấm giờ. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ giảm được thời gian lưu kho, chi phí vận hành và chi phí logistics, góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và kích thích tiêu dùng.

Ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mặt khác, chính sách mới còn có ý nghĩa đối với doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể và các đơn vị cung ứng dịch vụ bởi một phương tiện có thể đảm nhiệm, đồng thời cả hai chức năng, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư và khai thác.

“Đây là dòng xe có khả năng kết nối hiệu quả giữa đô thị với nông thôn, miền núi. Chính sách mới sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền,” ông Quyết nhận định.

Bà Trần Kim Chi, Trưởng phòng Quan hệ Chính phủ (Ford Việt Nam) đánh giá, Nghị định 241 đã góp phần gỡ bỏ rào cản tâm lý, giảm lo ngại về phạt nguội, đi sai làn hoặc bị hạn chế lưu thông, trong khi vẫn giữ được lợi thế về chi phí và tính đa dụng của dòng xe.

“Những khách hàng đang cân nhắc mua xe bán tải cũng sẽ dễ dàng đưa ra quyết định hơn khi không còn tâm lý lo ngại bị đối xử như xe tải trong quá trình lưu thông, góp phần tạo môi trường thuận lợi hơn cho thị trường ôtô phát triển,” bà Chi nói thêm./.

Hà Nội: Các loại xe ôtô tải Pickup được phép hoạt động 24/24h Việc cho phép xe bán tải lưu thông 24/24h được xem là động thái phù hợp với thực tế sử dụng hiện nay, khi loại phương tiện này vừa phục vụ nhu cầu cá nhân, vừa kết hợp vận chuyển hàng hóa quy mô nhỏ.