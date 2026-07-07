"Phép thử" cho nhu cầu sử dụng xe điện tại nước Nga

Trong những tuần gần đây, tình trạng thiếu nhiên liệu và xếp hàng dài tại các trạm xăng đã khiến xe điện trở thành mẫu xe được người tiêu dùng Nga chú ý nhiều hơn.

Liệu sự tăng vọt về nhu cầu này có tiếp tục khi tình hình nhiên liệu trở lại bình thường?

Tình trạng xếp hàng dài tại các trạm xăng đã kích hoạt sự tăng vọt nhu cầu đối với xe điện ở Nga.

Theo hãng phân tích Avtostat, trong tuần cuối tháng 6/2026, 1.754 xe hybrid mới đã được đăng ký. Con số này cao hơn 1/3 so với tuần trước đó (1.311 chiếc) và cao hơn gần 50% so với doanh số bán xe PHEV (xe lai cắm sạc) trung bình hàng tuần trong năm nay (1.173 chiếc/tuần).

Tuy nhiên, trong một tuần, chỉ có 195 xe ôtô điện mới được đăng ký, trong đó mẫu xe dẫn đầu phân khúc, Evolut I-Joy, gần như biến mất khỏi các đại lý. Thị trường xe điện đã qua sử dụng chứng kiến sự sụt giảm mạnh về nguồn cung: chúng hoặc đã bán hết hoặc bị loại bỏ khỏi danh sách bán hàng.

Kể từ đầu năm xe hybrid đang ngày càng phổ biến ở Nga. Trong 5 tháng đầu năm, khoảng 24.600 xe hybrid cắm sạc đã được bán ra, tăng 125% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán xe điện hoàn toàn mới tăng 19%, đạt 4.600 chiếc.

Tập đoàn Avtodom cho biết xe hybrid cắm sạc đạt mức tăng trưởng cao là nhờ chương trình cho vay mua xe ưu đãi của nhà nước, cung cấp khoản giảm giá lên đến 35% khi mua xe điện sản xuất trong nước. Biện pháp hỗ trợ này đã làm cho các mẫu xe lắp ráp tại Nga trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua. Việc mở rộng cơ sở hạ tầng sạc điện cũng là một động lực: số lượng trạm sạc điện ở Nga đã tăng 20% so với năm ngoái.

Tình hình khan hiếm nhiên liệu tạm thời và tình trạng xếp hàng dài tại các trạm xăng càng thúc đẩy mối quan tâm đến xe điện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Avtodom, đây không hẳn là mong muốn thay đổi triệt để nhu cầu của người mua mà là phản ứng trước sự bất tiện.

Khách hàng coi xe hybrid là một lựa chọn thỏa hiệp, cho phép họ di chuyển bằng năng lượng điện trong thành phố và không cần phụ thuộc vào các trạm sạc cho những chuyến đi dài hơn.

Các chuyên gia tin tưởng rằng sự tăng đột biến về nhu cầu xe hybrid hiện tại sẽ kết thúc khi tình trạng thiếu xăng dầu giảm bớt, và doanh số bán hàng sẽ trở lại mức trước đây, nhu cầu có thể sẽ quay trở lại với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong thông thường.

Nhìn chung, thị trường xe điện tại Nga vẫn còn khiêm tốn. Chỉ có 4.460 xe điện mới được bán trong 5 tháng đầu năm. Những hạn chế chính là giá cao, sự lựa chọn mẫu mã hạn chế và mạng lưới trạm sạc chưa phát triển ở ngoài các thành phố lớn, chuyên gia của Avtodom nhận định.

Khoản trợ giá 35% chỉ hỗ trợ xe sản xuất trong nước chứ không tự động tạo ra thị trường đại chúng. Do đó, nhu cầu tồn tại, nhưng tập trung vào các phân khúc hẹp và trong số những người mua khá giả hơn, chuyên gia tài chính của Finam Management giải thích.

Một yếu tố khác là tình trạng cơ sở hạ tầng sạc điện trong nước. Ngay cả với số lượng trạm sạc ngày càng tăng trong nước, người lái xe vẫn lo ngại về quãng đường đi xa, thiếu cây sạc nhanh và thời gian sạc, đặc biệt là ở ngoài các thành phố lớn.

Để so sánh, Trung Quốc có gần 5 triệu trạm sạc công cộng, trong khi Nga chỉ có khoảng 6.000 trạm, một số trong đó còn chưa hoạt động.

Trong khi đó mẫu xe hybrid được ưa chuộng nhất mùa Hè này, Evolute i-SPACE, có giá từ 2,5 triệu ruble sau khi được chính phủ trợ giá, sở hữu pin 25,1kWh, chỉ cho phép xe chạy được 100km bằng điện./.

Nhu cầu xe điện tăng trưởng không đồng đều giữa các khu vực trên thế giới Báo cáo của BMI chỉ ra rằng lượng đăng ký xe điện chạy pin và xe lai sạc điện mới trong tháng 5/2026 đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 1,8 triệu chiếc.

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