Có 3.345km đường bộ cao tốc đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng

Trong 6 tháng vừa qua, hàng loạt các dự án giao thông đường bộ hoàn thành và đưa vào khai thác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng liên kết vùng và giảm chi phí logistics, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Ngoài ra, các dự án lĩnh vực hàng không, đường sắt, hàng hải và đường thủy cũng đang được Bộ Xây dựng tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Hàng loạt dự án cán đích

Tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Xây dựng chiều ngày 7/7, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước đã hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng 395km đường bộ cao tốc hoàn thành gồm: cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn chiều dài 88km; Hoài Nhơn-Quy Nhơn, chiều dài 70km; Quy Nhơn-Chí Thạnh, chiều dài 62km; Chí Thạnh-Vân Phong, chiều dài 48km; cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, chiều dài 54km; Hậu Giang-Cà Mau, chiều dài 73km qua đó nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ Lạng Sơn-Cà Mau theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Như vậy, đến nay, tổng số kilomet đường cao tốc cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng lên tới 3.345km.

Trong 6 tháng qua đã xây dựng mới 219km (tuyến tránh, đường Hồ Chí Minh) và nâng cấp, cải tạo 212km đường quốc lộ, trên toàn quốc hiện có 24.595km đường quốc lộ.

Theo quy hoạch của các địa phương và định hướng trong quy hoạch mạng lưới đường bộ, tuyến đường bộ ven biển có tổng chiều dài 2.869km, quy mô tối thiểu đường cấp III, IV. Đến nay đã đưa vào khai thác khoảng 1.701km; đang thi công xây dựng khoảng 399km; đang chuẩn bị đầu tư khoảng 769km.

Bộ Xây dựng đã triển khai nghiên cứu, lập, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông; làm việc với các tỉnh, thành phố liên quan để thống nhất phương án nghiên cứu đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để đề xuất Chính phủ trình Quốc hội để xem xét thông qua; làm việc với các tỉnh để thống nhất một số nội dung nghiên cứu, công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Pleiku-Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa.

Hàng loạt các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đã hoàn thành, góp phần nối thông tuyến từ Lạng Sơn-Cà Mau. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Với đường sắt, các Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội-Vinh, Vinh-Nha Trang; Dự án cầu đường sắt Đuống; Dự án đường sắt đèo Khe Nét; Dự án cầu đường sắt Cẩm Lý Km24+134 tuyến đường sắt Kép-Hạ Long sẽ hoàn thành trong năm nay. Riêng Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt-Thanh Luyện hoàn thành năm 2028. Bộ Xây dựng đã tích cực đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam và Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Cao tốc Bắc-Nam rút ngắn thời gian xe chạy, tăng cường kết nối liên vùng Tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã góp phần nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối giao thông giữa các địa phương, vùng kinh tế.

Đối với các dự án, công trình trọng điểm trong lĩnh vực hàng không gồm: Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Gia Bình, Phú Quốc và Cảng Hàng không Cà Mau, Bộ Xây dựng đã tập trung, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện, tổ chức kiểm điểm tiến độ, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và tham mưu các giải pháp xử lý; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư để đôn đốc triển khai các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến các dự án hàng hải và đường thủy, Bộ Xây dựng đang triển khai rà soát, hoàn thiện quy hoạch theo hướng tích hợp, liên kết chặt chẽ giữa hàng hải và đường thủy nội địa; ưu tiên đầu tư các cảng cửa ngõ, luồng tuyến trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, bảo đảm chất lượng các dự án cảng biển như: Bến cảng Gemalink giai đoạn 2; Bến cảng Cái Mép Hạ, Bến cảng Liên Chiểu, Bến cảng số 7, 8, 9, 10 Lạch Huyện, Bến cảng Hòn Khoai…; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao năng lực địa phương.

Kết nối đa phương thức còn hạn chế

Đánh giá việc triển khai thu phí một số tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư từ tháng 3/2026 đã đạt kết quả tích cực, theo ông Hoàng, tính đến hết ngày 30/6/2026, hệ thống thu phí ghi nhận tổng lưu lượng trên 14 triệu lượt phương tiện, thu hơn 1.325 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc nộp ngân sách nhà nước. Đến nay, toàn bộ 211 trạm thu phí đủ điều kiện đã triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, tình hình hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí cơ bản vận hành ổn định.

Đối với công tác vận tải, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, vận tải hành khách ước đạt 3.403,1 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước; vận tải hàng hóa ước đạt 1.619,4 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Xây dựng đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm hoạt động vận tải an toàn, thông suốt, giảm ảnh hưởng tiêu cực của biến động giá, phụ phí vận tải, góp phần đạt được mục tiêu xuất nhập khẩu và kiềm chế lạm phát theo mục tiêu Chính phủ đề ra; nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm chủ động ứng phó và ổn định hoạt động vận tải trước tình hình biến động giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu trên thế giới.

“Nhìn chung, hoạt động vận tải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hóa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,” ông Hoàng khẳng định.

Bốc xếp hàng hóa container tại một cảng biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng thừa nhận, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án và hoàn thiện thể chế ở một số lĩnh vực còn chậm; cơ chế tài chính cho phát triển hạ tầng chưa thực sự ổn định, thiếu các công cụ huy động vốn dài hạn, việc huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt theo phương thức PPP, còn gặp khó khăn.

“Hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống đường bộ cao tốc đã được đầu tư phát triển nhanh, song chưa đạt được sự đồng bộ và tối ưu trong khai thác; kết nối đa phương thức giữa đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa còn hạn chế. Công tác phân cấp quản lý quốc lộ và cao tốc đã được triển khai mạnh, nhưng chưa gắn đầy đủ với bảo đảm nguồn lực, dữ liệu và công cụ quản lý, dẫn đến sự không đồng đều trong năng lực thực hiện giữa trung ương và các địa phương và tiềm ẩn nguy cơ phân tán trong quản lý tài sản hạ tầng chiến lược,” ông Hoàng đánh giá./.

Phát triển vận tải đa phương thức để giảm lệ thuộc vào vận tải đường bộ Trong bối cảnh cơ cấu vận tải mất cân đối, phụ thuộc lớn vào đường bộ, phát triển vận tải đa phương thức được xem là giải pháp quan trọng để giảm chi phí logistics, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.