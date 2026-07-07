Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến người dân về tên tuyến và nhà ga metro

Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang triển khai khảo sát lấy ý kiến người dân về việc đặt tên các tuyến và nhà ga metro, nhằm xây dựng hệ thống tên gọi dễ nhớ, dễ nhận diện, hạn chế những bất cập, nhầm lẫn. Đây là một trong những nội dung thuộc đề án nghiên cứu về hệ thống tên gọi nhà ga đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đơn vị nghiên cứu, việc khảo sát nhằm đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống tên gọi hiện nay, đồng thời xây dựng các nguyên tắc đặt tên cho các tuyến và nhà ga trong tương lai theo hướng dễ nhận diện, thuận tiện cho người dân trong quá trình sử dụng cũng như giao tiếp hằng ngày.

Bên cạnh đó, đề án cũng nghiên cứu xây dựng hệ thống ký hiệu, tên viết tắt, số thứ tự tuyến, số thứ tự ga và bảng màu nhận diện riêng cho từng tuyến, hướng đến đồng bộ hóa hệ thống nhận diện của mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tâm trước mắt là các tuyến metro ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2025-2030.

Bảng khảo sát đưa ra nhiều nhóm câu hỏi nhằm ghi nhận ý kiến người dân. Đối với tên nhà ga, người tham gia được lựa chọn các tiêu chí quan trọng như ngắn gọn, dễ nhớ; dễ phát âm đối với người Việt Nam và người nước ngoài; phản ánh địa danh truyền thống; gắn với di tích, giá trị lịch sử-văn hóa; trùng hoặc gần tên đường lớn; gần công trình quan trọng như bệnh viện, trường đại học, sân bay, trung tâm thương mại; hoặc có tính độc đáo, không trùng với các ga khác.

Phương án đặt tên ga được khảo sát gồm: theo địa danh truyền thống (Bến Thành, Chợ Lớn, Thủ Thiêm); theo tên đường lớn (Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ); theo công trình nổi bật (Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Quốc gia, Sân bay Tân Sơn Nhất); theo tên phường hoặc khu vực hành chính; theo danh nhân lịch sử; kết hợp mã số tuyến (M1-01 Bến Thành, M1-02 Ba Son); sử dụng bảng tên song ngữ hoặc đa ngữ; đặt tên có yếu tố thương mại thông qua tài trợ; hoặc theo các chủ đề mang ý nghĩa biểu tượng.

Đối với tên các tuyến metro, bảng khảo sát đưa ra các phương án để người dân lựa chọn: đặt tên theo số thứ tự (tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3...); theo màu sắc (tuyến Đỏ, tuyến Xanh dương...); kết hợp số và màu (tuyến 1-Đỏ); theo điểm đầu-điểm cuối của tuyến (Bến Thành-Suối Tiên); hoặc kết hợp cả số thứ tự, màu sắc và điểm đầu-điểm cuối.

Hiện nay, tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) đã đi vào khai thác từ cuối năm 2024 với 14 nhà ga gồm: Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son, Công viên Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia và Bến xe Suối Tiên.

Tuy nhiên, tên gọi một số nhà ga tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên hiện nay dễ gây nhầm lẫn cho hành khách. Cụ thể, ga Bến xe Suối Tiên không nằm tại Khu du lịch Suối Tiên mà ở trước khu vực Bến xe miền Đông mới. Trong khi đó, ga Đại học Quốc gia lại nằm gần Khu du lịch Suối Tiên, cách trung tâm Đại học Quốc gia khá xa.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên). (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sau khi hợp nhất, mạng lưới đường sắt đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng trùng số hiệu giữa các tuyến đã được quy hoạch trước đây. Trước hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có các tuyến số 1 (Bến Thành-Suối Tiên), tuyến số 2 (Bến Thành-Tham Lương và Bến Thành-Thủ Thiêm); trong khi khu vực Bình Dương cũng có tuyến số 1 (Bình Dương-Suối Tiên) và tuyến số 2 (Thủ Dầu Một-Thành phố Hồ Chí Minh).

Tương tự tuyến số 3 (Hiệp Bình Phước-An Hạ) của Thành phố Hồ Chí Minh cũng trùng số với tuyến số 3 (Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ) của Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây.

Theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (mới) có tổng chiều dài 1.024km với 27 tuyến (bao gồm 12 tuyến khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, 12 tuyến khu vực Bình Dương, 3 tuyến khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây).

Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 200km đường sắt đô thị (metro), tiến tới cơ bản hoàn thiện mạng lưới metro vào năm 2045./.

Thu hồi đất triển khai Dự án metro Bến Thành-Suối Tiên đến Sân bay Long Thành Theo Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai, dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành có tổng chiều dài toàn tuyến 44,6km.