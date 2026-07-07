Chấn chỉnh bất cập khi triển khai miễn phí vé xe buýt tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 7/7, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh) cho biết, sau gần một tuần triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt, lượng hành khách tăng mạnh, đạt gần 1,6 triệu lượt. Trung tâm yêu cầu các đơn vị vận tải khẩn trương chấn chỉnh những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các đơn vị vận tải phản ánh một số khó khăn trong quá trình triển khai như việc hướng dẫn hành khách thực hiện định danh còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân sự hỗ trợ; các khung giờ cao điểm, lượng hành khách tăng nhanh khiến tiếp viên không kịp hướng dẫn tất cả hành khách khi lên xe.

Đại diện đơn vị vận tải cho biết vẫn xảy ra trường hợp hành khách lên xe chưa thực hiện định danh, tài xế phải hỗ trợ thao tác. Các đơn vị sẽ tiếp tục quán triệt đội ngũ lái xe, tiếp viên tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền để hành khách hình thành thói quen định danh, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai chính sách.

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị đặc biệt lưu ý bảo đảm tỷ lệ xuất bến đúng giờ, bởi trước đây tỷ lệ xuất bến đúng giờ luôn duy trì trên 99%.

Đây là chỉ tiêu quan trọng đã được đưa vào kế hoạch đánh giá và sẽ được theo dõi hàng tháng. Cùng với đó, các đơn vị phải tiếp tục duy trì chất lượng phục vụ, không để ảnh hưởng đến thời gian hoạt động của xe buýt.

Ông Dũng cũng lưu ý việc thu tiền hoặc yêu cầu hành khách đóng phí trên các tuyến xe buýt miễn phí là không đúng với chính sách miễn phí hiện nay. Trung tâm sẽ chấn chỉnh, xử lý các đơn vị để xảy ra tình trạng này. Trường hợp không thực hiện đúng quy định hoặc không đáp ứng yêu cầu, Trung tâm sẽ xem xét đánh giá năng lực khai thác và áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.

Bên cạnh việc chấn chỉnh những tồn tại, Trung tâm sẽ có hình thức động viên, khen thưởng đối với các tiếp viên tích cực hướng dẫn hành khách thực hiện quét thẻ, định danh theo quy định. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục hướng dẫn người nước ngoài và các nhóm hành khách khác thực hiện định danh khi sử dụng xe buýt, đồng thời nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Ghi nhận của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho thấy, chỉ sau 6 ngày triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt, lượng hành khách sử dụng xe buýt tại TP Hồ Chí Minh tăng mạnh, với gần 1,6 triệu lượt khách. So với hơn 1,2 triệu lượt khách cùng kỳ năm 2025, sản lượng hành khách toàn hệ thống tăng 33%, đạt gần 1,6 triệu lượt; cho thấy chính sách hỗ trợ đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo người dân lựa chọn phương tiện giao thông công cộng.

Tính trong tuần đầu tiên, ngày 6/7 (ngày đầu tuần) có mức tăng trưởng cao nhất kể từ khi chính sách được triển khai, với hơn 281.000 lượt khách (tăng 63% so với cùng kỳ năm 2025, khi ghi nhận 172.912 lượt khách).

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, kết quả bước đầu cho thấy chính sách miễn phí vé xe buýt đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm chi phí đi lại cho người dân, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường./.

Miễn phí vé xe buýt, lượng khách tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 30% Tính từ ngày 1/7 đến nay, các tuyến xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển tổng cộng hơn 1,322 triệu lượt hành khách.

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