Cứu hộ cá thể gấu ở “xã nuôi gấu lớn nhất nước” về Vườn quốc gia Bạch Mã

Chiều 7/7/2026, đại diện Tổ chức Động vật Châu Á cho biết Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội vừa phối hợp với tổ chức này, các đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương, thực hiện cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa do một hộ nuôi trên địa bàn xã Phúc Thọ (địa phương nuôi nhiều gấu nhất trên cả nước), tự nguyện chuyển giao, đưa về chăm sóc lâu dài tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế.

Đây là kết quả của một quá trình vận động bền bỉ, kiên trì đối thoại nhiều năm giữa lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và Tổ chức Động vật Châu Á với chủ nuôi, nhằm từng bước chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật tại một trong những địa bàn còn nhiều gấu nuôi nhốt nhất cả nước.

Cá thể gấu ngựa cái trên gần 20 năm tuổi, bị nuôi nhốt từ năm 2010 và được đặt tên là Odyssey (gợi nhắc hành trình dài đầy thử thách và bắt đầu một cuộc sống mới an toàn và tự do hơn tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam).

Hành trình mới của Odyssey bắt đầu khi gấu được gây mê và đưa vào lồng vận chuyển chuyên dụng nhằm bảo đảm an toàn và giảm thiểu căng thẳng trong suốt quãng đường từ Hà Nội về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế.

Qua đánh giá ban đầu, cá thể gấu ngựa Odyssey có thể trạng khá gầy, nặng khoảng 80-90 kg và cần được chăm sóc sức khỏe toàn diện. Theo kế hoạch, ngay khi về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam, gấu sẽ được đội ngũ thú y khám sức khỏe, điều trị nếu cần thiết và theo dõi trong khu cách ly tối thiểu 30 ngày trước khi từng bước hòa nhập với môi trường sống bán tự nhiên.

Cá thể gấu ngựa cái này gần 20 năm tuổi, bị nuôi nhốt từ năm 2010. (Ảnh: TCĐVCA)

Theo Tổ chức Động vật Châu Á, cách đây 16 năm, trong chuyến thăm Việt Nam, Nữ tước sĩ (Dame) Virginia McKenna DBE - diễn viên huyền thoại người Anh và nhà hoạt động nhân đạo, bảo vệ động vật nổi tiếng thế giới, cùng Tiến sĩ Jill Robinson MBE, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật Châu Á, đã gặp Odyssey tại cơ sở nuôi ở xã Phụng Thượng (nay là xã Phúc Thọ). Trong lần trở lại Việt Nam năm 2018, bà tiếp tục đến thăm cơ sở này và nhận ra ngay Odyssey nhờ mảng lông nâu vàng đặc trưng trên khuôn mặt.

“Hay tin Odyssey được cứu hộ sau nhiều năm, Nữ tước sĩ Virginia McKenna đã bày tỏ niềm xúc động và theo dõi sát hành trình đưa cá thể gấu về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam,” đại diện Tổ chức Động vật Châu Á chia sẻ.

Như vậy, sau nhiều năm kiên trì theo dõi, đối thoại và vận động, Odyssey cuối cùng đã có cơ hội bắt đầu cuộc sống mới tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam.

Cuộc cứu hộ là minh chứng cho hiệu quả của sự kiên trì, đối thoại và hợp tác giữa chủ nuôi, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và Tổ chức Động vật Châu Á, mở ra một tương lai an toàn hơn cho từng cá thể gấu.

Đoàn cứu hộ. (Ảnh: TCĐVCA)

Tính cả đợt cứu hộ này, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã phối hợp chuyển giao thành công 11 cá thể trên tổng số 30 cá thể gấu đã được cứu hộ về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Đến nay, theo Tổ chức Động vật Châu Á, đến nay, thành phố Hà Nội vẫn là địa phương có số lượng gấu nuôi nhốt nhiều nhất cả nước. Đồng thời, đây cũng là địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác vận động chuyển giao gấu.

Trong vòng 7 năm gần đây, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á và các cơ quan chuyên môn thực hiện chuyển giao thành công 42 cá thể gấu từ các hộ nuôi nhốt trên địa bàn thành phố về hai Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) và Vườn quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế). Tại đây, các cá thể gấu sẽ được chăm sóc phục hồi sức khỏe, được tự do vận động cơ thể và tìm kiếm thức ăn, để dần khôi phục lại bản năng tự nhiên của chúng.

Về phương diện tìm kiếm giải pháp giảm nhu cầu mật gấu, Tổ chức Động vật Châu Á đã phối hợp cùng các thầy thuốc đông y của Trung ương hội Đông y Việt Nam giới thiệu, phổ biến các cây thuốc vị thuốc có tác dụng thay thế mật gấu; thường xuyên có các chương trình tuyên truyền tới các trường học để giúp học sinh hiểu về trách nhiệm bảo vệ loài gấu và các loài động vật./.

Quảng Trị tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm Ngày 2 và 3/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận 4 cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để bàn giao cho cơ quan cứu hộ.