Mở rộng khuôn viên “ngôi nhà gấu Việt Nam” tại Vườn Quốc gia Bạch Mã

Ngày 10/9, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Ban Quản lý Dự án Cứu hộ Gấu Việt Nam và Tổ chức Động vật châu Á đã phối hợp tổ chức Lễ khởi công xây dựng giai đoạn 2, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế).

Đây là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam về việc chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật trên cả nước vào cuối năm 2026.

Dự án Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã được triển khai trên diện tích 12,5 ha, nằm trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Tổ chức Động vật châu Á từ năm 2017.

Đại diện Tổ chức Động vật Châu Á, Đại diện Cục lâm nghiệp và Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm Huế, Chi cục Kiểm lâm Vùng 2 và Vườn quốc gia Bạch Mã thực hiện nghi thức động thổ.

Giai đoạn 1 của dự án đi vào hoạt động từ tháng 10/2023. Dự án đã hoàn thành các hạng mục quan trọng bao gồm bệnh viện thú y hiện đại với đầy đủ thiết bị chẩn đoán và phẫu thuật, khu cách ly 30 ngày theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng hệ thống nhà gấu và bốn khu bán tự nhiên rộng lớn.

Từ khi vận hành, trung tâm đã cứu hộ thành công 19 cá thể gấu ngựa từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điều đặc biệt ý nghĩa là toàn bộ số gấu này đều do người dân tự nguyện chuyển giao, thể hiện sự đồng thuận xã hội ngày càng sâu rộng và sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng đối với chủ trương chấm dứt nuôi nhốt gấu của Chính phủ.

Trong giai đoạn 2 này, dự án có tổng kinh phí đầu tư hơn 13,4 tỷ đồng do Tổ chức Động vật châu Á viện trợ không hoàn lại. Việc mở rộng khuôn viên "ngôi nhà gấu" lần này, nhằm mở ra không gian cho các chương trình triển lãm và học tập ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Dự án cũng xây dựng khu lưu trú cho cán bộ, bác sĩ thú y và nhân viên chăm sóc gấu, cũng như hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ. Khi hoàn thành, trung tâm sẽ trở thành cơ sở cứu hộ hiện đại, đồng thời là trung tâm giáo dục bảo tồn thiên nhiên tiêu biểu của khu vực miền Trung.

Khuôn viên Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, tại Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Tiến sĩ Jill Robinson - Sáng lập viên kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật châu Á nhấn mạnh: “Lễ khởi công hôm nay không chỉ đơn thuần là một dự án xây dựng mà là một cột mốc quan trọng trong sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta không chỉ dựng thêm cơ sở hạ tầng mà còn dựng xây một biểu tượng của sự hợp tác bền chặt - cùng một tương lai yên bình cho những cá thể gấu được cứu hộ và loài gấu quý hiếm của Việt Nam.”

Trước đó, từ tháng 4-6/2025, Tổ chức Động vật châu Á phối hợp cùng Cục Kiểm lâm và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, một số tổ chức quốc tế đã rà soát tại 12 tỉnh, ghi nhận 156 cá thể gấu vẫn còn bị nuôi nhốt tại các hộ gia đình.

Các đoàn công tác đã gặp gỡ hộ nuôi để lắng nghe nguyện vọng, trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng thời giới thiệu năng lực cứu hộ, điều kiện chăm sóc đạt chuẩn quốc tế và lợi ích thiết thực khi gấu được chuyển giao.

Với năng lực tiếp nhận toàn diện của hai trung tâm cứu hộ gấu tại Tam Đảo và Bạch Mã, Tổ chức Động vật châu Á cam kết sẽ phối hợp cùng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, các chi cục Kiểm lâm, các cơ quan chức năng để bảo đảm rằng không một cá thể gấu nào bị bỏ lại phía sau.

Đến nay, 290 cá thể gấu đã được cứu hộ thành công tại Việt Nam, trong đó riêng năm 2025 có thêm 8 cá thể được các hộ nuôi tự nguyện chuyển giao.

“Những kết quả này là minh chứng cho sự đồng thuận xã hội đồng thời khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo tồn động vật hoang dã và bảo vệ đa dạng sinh học,” đại diện Tổ chức Động vật châu Á nhấn mạnh./.

