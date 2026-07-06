Nghệ An tìm nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Lam

Ngày 6/7, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An gồm đại diện Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kiểm tra thực tế hiện trường, lấy mẫu nước và mẫu cá để phân tích nhằm xác định nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Lam, đoạn qua xã Tam Thái.

Ngoài việc lấy mẫu, đoàn công tác cũng tiến hành thu thập thông tin từ chính quyền địa phương và các hộ nuôi.

Trước đó, từ ngày 20/5/2026 đến ngày 30/6/2026, tại khu vực sông Lam chảy qua địa bàn xã Tam Thái ghi nhận hiện tượng cá nuôi lồng chết bất thường tại các hộ dân nuôi thủy sản dọc tuyến sông.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, hiện tượng cá chết xảy ra tại khoảng 35 lồng nuôi của các hộ dân, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản, đời sống và tâm lý của người dân.

Đặc biệt, trong thời gian xảy ra hiện tượng cá chết, nguồn nước sông Lam tại khu vực lồng nuôi có biểu hiện thay đổi bất thường; qua quan sát thực tế, nước có màu nâu sẫm, xuất hiện nhiều cặn lơ lửng. Số lượng cá chết có xu hướng tăng theo thời gian; nhiều hộ dân phải thường xuyên thu gom cá chết nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường tại khu vực lồng nuôi. Cá chết xuất hiện ở nhiều loại cá và nhiều giai đoạn phát triển, gây thiệt hại lớn cho các hộ nuôi.

Ông Lô Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái, cho biết ngay sau khi phát hiện hiện tượng cá chết bất thường, Ủy ban Nhân dân xã đã hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng thực hiện một số biện pháp trước mắt nhằm hạn chế thiệt hại và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường như chủ động xử lý môi trường nước bằng vôi và các biện pháp phù hợp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tăng cường lưu thông nước, bổ sung ôxy cho cá nuôi khi điều kiện thực tế cho phép; thường xuyên vệ sinh lồng bè; kịp thời thu gom cá chết, thực hiện xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường; không vứt xác cá xuống sông hoặc ra khu vực xung quanh; không sử dụng cá chết làm thức ăn cho thủy sản, gia súc, gia cầm và không tiêu thụ dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An hỗ trợ tìm nguyên nhân cá chết.

Trước đó, đầu tháng 5/2026, tình trạng cá, tôm chết bất thường xuất hiện dọc sông Lam và sông Đào qua nhiều xã như Anh Sơn, Đông Thành, Giai Lạc, Bình Minh… của tỉnh Nghệ An, khiến hàng chục hộ nuôi thủy sản thiệt hại nặng. Tuy nhiên, kết quả các mẫu xét nghiệm nước, cá chết không phát hiện dấu hiệu bất thường. Qua đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho rằng nguyên nhân cá chết có thể do sau các đợt mưa lớn, dông lốc làm môi trường nước biến động đột ngột trên diện rộng, gây sốc với thủy sản./.

Quảng Trị kiểm tra nguyên nhân cá tự nhiên chết trên sông Thác Ma Hiện tượng cá chết chỉ xuất hiện tại khu vực sông Thác Ma qua địa phận khu dân cư Tân Lương thôn Tây Chánh, chưa phát hiện tại các khu vực khác.